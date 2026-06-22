Gebze Beylikbağıspor'un Yeni Transferi Sosyal Medyada Olay Oldu

Her ne kadar futbolun odağı 2026 Dünya Kupası'nda olsa da transfer döneminin yaklaşması da futbolseverlerin bir gözünün de takımlara yeni katılacak veya takımlardan ayrılacak oyunculara göz atmasına neden oluyor. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan transfer ne büyük bir takımdan geldi ne de milyonlarca eurolar konuşuldu. Gebze'de bir amatör takımın yeni kaleci antrenörü duyurusu sosyal medyada gülümseten yorumlara neden oldu.