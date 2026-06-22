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Gebze Beylikbağıspor'un Yeni Transferi Sosyal Medyada Olay Oldu

Gebze Beylikbağıspor'un Yeni Transferi Sosyal Medyada Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.06.2026 - 16:37
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Her ne kadar futbolun odağı 2026 Dünya Kupası'nda olsa da transfer döneminin yaklaşması da futbolseverlerin bir gözünün de takımlara yeni katılacak veya takımlardan ayrılacak oyunculara göz atmasına neden oluyor. Ancak sosyal medyada en çok konuşulan transfer ne büyük bir takımdan geldi ne de milyonlarca eurolar konuşuldu. Gebze'de bir amatör takımın yeni kaleci antrenörü duyurusu sosyal medyada gülümseten yorumlara neden oldu.

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Paylaşım şöyle:

Paylaşım şöyle:

Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda teknik ekibimize katılan değerli kalecimiz Yunis Türlü'ye hoş geldin diyoruz.

Sahadaki bilgi birikimi, tecrübesi ve futbola olan katkılarıyla kulübümüze önemli değer katacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Beylikbağı Spor ailesi olarak birlikte nice başarılara imza atmak temennisiyle, aramıza hoş geldin.

Kulüp hesabı sonradan kaleci ifadesini antrenör olarak değiştirse de ok yaydan çıkmıştı.

Kulüp hesabı sonradan kaleci ifadesini antrenör olarak değiştirse de ok yaydan çıkmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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