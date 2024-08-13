Fenerbahçe - Kerem Aktürkoğlu İddiası: Fenerbahçe'ye Haber Yolladı
Fenerbahçe - Kerem Aktürkoğlu İddiası: Fenerbahçe'ye Haber Yolladı
Spartak Moskova ile anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu için dikkat çekici bir iddia daha gündeme geldi.
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Galatasaray'dan ayrılması an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu için çok tartışılacak bir iddia gündeme geldi.
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Sansürsüz Futbol YouTube kanalında gündemi yorumlayan Feridun Niğdelioğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'nin de gündemine geldiğini ama o dönem Galatasaray'a zorlandığını iddia etti.
Feridun Niğdelioğlu iddiasını ileriye taşıyarak, Galatasaray'da zor günler yaşayan Kerem'in Fenerbahçe'ye haber göndererek gelmek istediğini iddia etti. Niğdelioğlu, Ali Koç'un da "böyle bir gündemde böyle bir bonservis konuşulurken başka bir kulübün oyuncusunu almam" diyerek konuyu kapattığını söyledi.
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