Gaye Su Akyol’un Evreninden 12 Şarkı ile Zamanın Ötesine Geçin
Gaye Su Akyol’un Evreninden 12 Şarkı ile Zamanın Ötesine Geçin
Gaye Su Akyol’un şarkılarıyla bir kere tanışan, onun büyülü evrenine girmeden duramaz! Hem geçmişe dokunan hem de geleceği hayal ettiren o eşsiz tarzı, her dinleyişte insanı bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. Kendine has vokalleri, Anadolu’nun ezgileriyle buluşan elektronik altyapılarla birleştiğinde, zamanın ötesine geçiyorsun adeta. Hazırsan, Gaye Su Akyol’un evreninden çıkıp seni başka dünyalara götürecek 12 şarkıyı keşfetmeye başlayalım!
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1. Gaye Su Akyol - Bir Yaralı Kuştum
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2. Gaye Su Akyol - İstikrarlı Hayal Hakikattir
3. Gaye Su Akyol - Bu Izdırabın Panzehiri
4. Gaye Su Akyol - Bir İlkbahar Sabahı
5. Gaye Su Akyol - Gamzedeyim Deva Bulmam
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6. Gaye Su Akyol - Kör Bıçakların Ucunda
7. Gaye Su Akyol - Biliyorum
8. Gaye Su Akyol - Develerle Yaşıyorum
9. Gaye Su Akyol - Mendilimin Yeşili
10. Gaye Su Akyol - İsyan Manifestosu
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