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Gaye Su Akyol’un Evreninden 12 Şarkı ile Zamanın Ötesine Geçin

etiket Gaye Su Akyol’un Evreninden 12 Şarkı ile Zamanın Ötesine Geçin

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 19:03

Gaye Su Akyol’un şarkılarıyla bir kere tanışan, onun büyülü evrenine girmeden duramaz! Hem geçmişe dokunan hem de geleceği hayal ettiren o eşsiz tarzı, her dinleyişte insanı bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. Kendine has vokalleri, Anadolu’nun ezgileriyle buluşan elektronik altyapılarla birleştiğinde, zamanın ötesine geçiyorsun adeta. Hazırsan, Gaye Su Akyol’un evreninden çıkıp seni başka dünyalara götürecek 12 şarkıyı keşfetmeye başlayalım!

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1. Gaye Su Akyol - Bir Yaralı Kuştum

2. Gaye Su Akyol - İstikrarlı Hayal Hakikattir

3. Gaye Su Akyol - Bu Izdırabın Panzehiri

4. Gaye Su Akyol - Bir İlkbahar Sabahı

5. Gaye Su Akyol - Gamzedeyim Deva Bulmam

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6. Gaye Su Akyol - Kör Bıçakların Ucunda

7. Gaye Su Akyol - Biliyorum

8. Gaye Su Akyol - Develerle Yaşıyorum

9. Gaye Su Akyol - Mendilimin Yeşili

10. Gaye Su Akyol - İsyan Manifestosu

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11. Gaye Su Akyol - Abbas

12. Gaye Su Akyol - Cehennem Meyhanesi

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