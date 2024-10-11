Gaye Su Akyol’un Evreninden 12 Şarkı ile Zamanın Ötesine Geçin

Gaye Su Akyol’un şarkılarıyla bir kere tanışan, onun büyülü evrenine girmeden duramaz! Hem geçmişe dokunan hem de geleceği hayal ettiren o eşsiz tarzı, her dinleyişte insanı bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. Kendine has vokalleri, Anadolu’nun ezgileriyle buluşan elektronik altyapılarla birleştiğinde, zamanın ötesine geçiyorsun adeta. Hazırsan, Gaye Su Akyol’un evreninden çıkıp seni başka dünyalara götürecek 12 şarkıyı keşfetmeye başlayalım!