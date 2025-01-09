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Gassal Dizisindeki Gasilhane'nin Nerede Olduğunu Bulan Kullanıcı

Gassal Dizisindeki Gasilhane'nin Nerede Olduğunu Bulan Kullanıcı

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2025 - 10:37

TRT Tabii'nin ilgiyle izlenen dizisi Gassal sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gassal'ın çekim mekanları merak konusu olurken pek çok kullanıcı bu konuda araştırmalar yaptı. Berat Bilal Kanyılmaz isimli sosyal medya kullanıcısı, Gassal'daki gasilhanenin nerede olduğunu tespit edip paylaştı. İşte o paylaşım...

KAYNAK: Berat Bilal Kanyılmaz

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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin dizisi Gassal, seyirciden yoğun ilgi gördü.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin dizisi Gassal, seyirciden yoğun ilgi gördü.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Gassal'ın 2. sezonu yakında yayınlanmaya hazırlanırken Gassal dizisinin çekim mekanları apayrı bir merak konusu oldu.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Gassal'ın 2. sezonu yakında yayınlanmaya hazırlanırken Gassal dizisinin çekim mekanları apayrı bir merak konusu oldu.

Hatırlarsanız bir seyirci, çekim mekanlarını tek tek bulup flood hazırlamıştı.

Sosyal medya hesabından dizi ve filmlerin çekim mekanlarını paylaşan Berat Bilal Kanyılmaz isimli kullanıcı ise Gassal'daki gasilhaneye gitti.

Sosyal medya hesabından dizi ve filmlerin çekim mekanlarını paylaşan Berat Bilal Kanyılmaz isimli kullanıcı ise Gassal'daki gasilhaneye gitti.

Beykoz'da yer alan ve şimdilerde dizi ve filmlere kiralanan eski askeri üsse giden Kanyılmaz, dizide gasilhane olarak kullanılan yere girip çekim yaptı.

Beykoz'da yer alan ve şimdilerde dizi ve filmlere kiralanan eski askeri üsse giden Kanyılmaz, dizide gasilhane olarak kullanılan yere girip çekim yaptı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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