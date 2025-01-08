Shrek'teki Eşek Karakterine İlham Olan Perry Vefat Etti
Shrek'teki Eşek Karakterine İlham Olan Perry Vefat Etti
2001 yılında hayatımıza giren Shrek filmindeki Eşek karakteri filmdeki favori karakterimizdi. Shrek'teki Eşek karakterine ilham olan Perry isimli eşekten kötü haber geldi. 30 yaşındaki Perry isimli eşek, hayatını kaybetti. Detaylar içeriğimizde...
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2001 yılında hayatımıza giren popüler animasyon serisi Shrek'teki eşek karakteri aslında gerçek bir eşekten ilham alınarak karakterleştirilmişti.
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90’lı yılların sonunda Shrek’in arkasındaki animasyon şirketi Pacific Data Images tarafından bulunan Perry isimli eşek, film için ilham olmuş ve fotoğrafları kullanılmıştı.
1997'den beri Barron Park isimli tesiste yaşamını sürdüren Perry, burada hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Perry, hem yaşlılıktan hem de tedavisi olmayan hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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