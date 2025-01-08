onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Shrek'teki Eşek Karakterine İlham Olan Perry Vefat Etti

Shrek'teki Eşek Karakterine İlham Olan Perry Vefat Etti

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2025 - 23:22

2001 yılında hayatımıza giren Shrek filmindeki Eşek karakteri filmdeki favori karakterimizdi. Shrek'teki Eşek karakterine ilham olan Perry isimli eşekten kötü haber geldi. 30 yaşındaki Perry isimli eşek, hayatını kaybetti. Detaylar içeriğimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2001 yılında hayatımıza giren popüler animasyon serisi Shrek'teki eşek karakteri aslında gerçek bir eşekten ilham alınarak karakterleştirilmişti.

2001 yılında hayatımıza giren popüler animasyon serisi Shrek'teki eşek karakteri aslında gerçek bir eşekten ilham alınarak karakterleştirilmişti.

90’lı yılların sonunda Shrek’in arkasındaki animasyon şirketi Pacific Data Images tarafından bulunan Perry isimli eşek, film için ilham olmuş ve fotoğrafları kullanılmıştı.

90’lı yılların sonunda Shrek’in arkasındaki animasyon şirketi Pacific Data Images tarafından bulunan Perry isimli eşek, film için ilham olmuş ve fotoğrafları kullanılmıştı.

1997'den beri Barron Park isimli tesiste yaşamını sürdüren Perry, burada hayatını kaybetti.

1997'den beri Barron Park isimli tesiste yaşamını sürdüren Perry, burada hayatını kaybetti.

30 yaşındaki Perry, hem yaşlılıktan hem de tedavisi olmayan hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

30 yaşındaki Perry, hem yaşlılıktan hem de tedavisi olmayan hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın