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Galatasaray - Tottenham Maçında Sahaya Sürülecek İlk 11'ler Belli Oldu!

Galatasaray - Tottenham Maçında Sahaya Sürülecek İlk 11'ler Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 19:41

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Premier Lig ekibi Tottenham'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 3 puan alıp çıkışını sürdürmek isterken, Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan Tottenham 4/4 yapmanın peşinde. 

Heyecanla beklenen mücadeleye az bir süre kalmışken ilk 11'ler de açıklandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te Tottenham'ı konuk edecek. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak maçta ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te Tottenham'ı konuk edecek. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak maçta ilk 11'ler belli oldu.

İşte Galatasaray'ın Tottenham karşısında ilk 11'i👇

İşte Galatasaray'ın Tottenham karşısında ilk 11'i👇

Muslera-Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Barış Alper-Torreira-Sara-Icardi-Mertens-Yunus Akgün-Osimhen

Tottenham'ın ilk 11'i👇

Tottenham'ın ilk 11'i👇

Forster-Porro-Draguşin-Davies-Gray-Bergvall-Bissouma-Maddison-Johnson-Lankshear-Son

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