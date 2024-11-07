Galatasaray - Tottenham Maçında Sahaya Sürülecek İlk 11'ler Belli Oldu!
Galatasaray - Tottenham Maçında Sahaya Sürülecek İlk 11'ler Belli Oldu!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Premier Lig ekibi Tottenham'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 3 puan alıp çıkışını sürdürmek isterken, Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan Tottenham 4/4 yapmanın peşinde.
Heyecanla beklenen mücadeleye az bir süre kalmışken ilk 11'ler de açıklandı.
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te Tottenham'ı konuk edecek. TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak maçta ilk 11'ler belli oldu.
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İşte Galatasaray'ın Tottenham karşısında ilk 11'i👇
Tottenham'ın ilk 11'i👇
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