Galatasaray Taraftarı Şampiyonluk Kutlamalarına Dua Lipa'yı İstiyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 23:31

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutlayarak önemli bir başarıya imza attı. Taraftarın sokaklarda doyasıya kutladığı şampiyonluk için resmi kutlama töreni de kısa sürede açıklanacak. 

Geçtiğimiz yıl Yenikapı'daki kutlamalara benzer bir kitlesellik peşinde olan Galatasaray'ın sürpriz isimlerle temasa geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Dua Lipa ile temasa geçtiği iddia edildi.

Galatasaray'ın, Yenikapı'da yapacağı Şampiyonluk Partisine Dua Lipa'yı getiriceği belirtiliyor. Sanatçıyla 5 şarkıyı sahnede canlı söylemesi konusunda anlaşma yapıldığı, büyük bir sahne şovuna hazırlandığı iddia edildi. 

Galatasaray'ın bu performans için büyük bir bedeli de gözden çıkardığı iddia ediliyor.

Galatasaray taraftarı da Dua Lipa'yı istiyor.

Ünlü şarkıcının Instagram postlarında Galatasaray taraftarının Dua Lipa'ya davet ettiği yorumlar görülmeye başlandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
