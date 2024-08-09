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Galatasaray Süper Lig'e 2-1'lik Hatayspor Galibiyetiyle Başladı!

Galatasaray Süper Lig'e 2-1'lik Hatayspor Galibiyetiyle Başladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 23:17

Yeni sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, Süper Lig'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde Hatayspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 geçti.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Galatasaray - Hatayspor karşılaşması ile açıldı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Galatasaray - Hatayspor karşılaşması ile açıldı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan sarı-kırmızılılar, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan sarı-kırmızılılar, evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Deplasman ekibini 52'de Joelson Fernandes öne geçirirken Mauro Icardi, 80'de attığı golle skora denge getirdi.

Deplasman ekibini 52'de Joelson Fernandes öne geçirirken Mauro Icardi, 80'de attığı golle skora denge getirdi.

Galibiyet golü, 90'da yeni transfer Batshuayi'den geldi. Belçikalı, attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

Galibiyet golü, 90'da yeni transfer Batshuayi'den geldi. Belçikalı, attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

Batshuayi'nin Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 👇

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