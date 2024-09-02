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Galatasaray Stoper Transferini Liverpool'dan Çözüyor: Joel Matip İçin Girişim Başladı

Galatasaray Stoper Transferini Liverpool'dan Çözüyor: Joel Matip İçin Girişim Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
02.09.2024 - 15:21

Transferde istediği adımları atmakta zorlanan Galatasaray, son olarak Hermoso transferinde hayal kırıklığı yaşamıştı. Stoper transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı kırmızılılar gündemine Joel Matip'i aldı.

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Galatasaray, transferde son adımlarını atmak istiyor. Eksik bölgelere ve eldeki mevkilere güçlendirici katkılar yapmak isteyen sarı kırmızılıların hedefi Matip!

Galatasaray, transferde son adımlarını atmak istiyor. Eksik bölgelere ve eldeki mevkilere güçlendirici katkılar yapmak isteyen sarı kırmızılıların hedefi Matip!

8 sezondur Liverpool forması giyen Kamerun asıllı Alman yıldız, bu sene Liverpool ile sözleşme yenilemedi. Bonservisi elinde isimle Lazio da ilgilenmiş ancak imzalar atılmamıştı..

8 sezondur Liverpool forması giyen Kamerun asıllı Alman yıldız, bu sene Liverpool ile sözleşme yenilemedi. Bonservisi elinde isimle Lazio da ilgilenmiş ancak imzalar atılmamıştı..

Avrupa'da transfer sezonu 30 Ağustos'ta kapandı. Şu an sadece Portekiz ve Türkiye'de açık olan transfer sezonu, Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiriyor.

Avrupa'da transfer sezonu 30 Ağustos'ta kapandı. Şu an sadece Portekiz ve Türkiye'de açık olan transfer sezonu, Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiriyor.

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