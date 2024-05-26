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Galatasaray Şampiyon Oldu, Taraftar Sokaklara Döküldü!

Galatasaray Şampiyon Oldu, Taraftar Sokaklara Döküldü!

galatasaray Şampiyonluk kutlama
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 22:45

Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaraylı taraftarlarlar yurdun dört bir yanında şampiyonlu sokaklara çıkarak kutladı. 

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.
cdnuploads.aa.com.tr

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.
cdnuploads.aa.com.tr

Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu.

Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon da Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Galatasaraylı taraftarlarlar yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. İşte kutlamalardan yansıyanlar...

Galatasaraylı taraftarlarlar yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. İşte kutlamalardan yansıyanlar...

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İstanbul- Taksim

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İstanbul- Taksim

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İstanbul- Taksim

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İstanbul- Florya

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İstanbul- Florya

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İstanbul- Florya

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İstanbul- Florya

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Ankara

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Ankara

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Ağrı

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Erzurum

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