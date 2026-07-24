Galatasaray Monza Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray - Monza Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Monza maçı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Dostluk maçına, Linz şehrindeki Raiffeisen Arena stadyumu ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Monza arasında gerçekleşecek hazırlık maçı, sarı kırmızılılar tarafından takip edilecek. Galatasaray, daha sonra 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek.

Hazırlık kampının sona ermesinin ardından, Galatasaray RAMS Park'taki maçlarına devam edecek.