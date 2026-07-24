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Galatasaray Monza Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray - Monza Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray Monza Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray - Monza Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 12:00
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde yurt dışı kamp çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, İtalyan temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen başarılı takımımız, Monza ile dostluk maçında kozlarını paylaşacak.

Peki Galatasaray - Monza maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir?

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Galatasaray - Monza Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Monza Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Monza maçı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Dostluk maçına, Linz şehrindeki Raiffeisen Arena stadyumu ev sahipliği yapacak. 

Galatasaray ile Monza arasında gerçekleşecek hazırlık maçı, sarı kırmızılılar tarafından takip edilecek. Galatasaray, daha sonra 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek.

Hazırlık kampının sona ermesinin ardından, Galatasaray RAMS Park'taki maçlarına devam edecek.

Galatasaray - Monza Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray - Monza Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray - Monza maçı S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Sarı kırmızılı takımın taraftarları, bu maçı dijital platform üzerinden de izleyebilir.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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