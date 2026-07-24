Doğanın Şifasıyla Kendine Dönmek

İnsan bazen şifayı çok uzakta arar. Bir yöntemde, bir kişide, bir zamanda, bir kapıda ya da henüz gelmemiş bir ihtimalde…

Oysa şifa çoğu zaman çok daha yakındadır: nefeste, toprakta, suda, kokuda, tatta, seste, bedende ve insanın kendi kalbine yeniden dönebildiği o sade anda.

Binbirdirek’te Binbir Şifa Günü, tam da bu hatırlayış için açılan bir alan oldu. Kadim bir mekânın hafızasında, suyun, taşın, sesin, kokunun, tadın ve doğanın şifasıyla insanın kendi içindeki şifaya yaklaşmasını hatırlatan özel bir buluşma…