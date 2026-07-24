Doğanın Şifasıyla Kendine Dönmek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnsan bazen şifayı çok uzakta arar. Bir yöntemde, bir kişide, bir zamanda, bir kapıda ya da henüz gelmemiş bir ihtimalde…
Oysa şifa çoğu zaman çok daha yakındadır: nefeste, toprakta, suda, kokuda, tatta, seste, bedende ve insanın kendi kalbine yeniden dönebildiği o sade anda.
Binbirdirek’te Binbir Şifa Günü, tam da bu hatırlayış için açılan bir alan oldu. Kadim bir mekânın hafızasında, suyun, taşın, sesin, kokunun, tadın ve doğanın şifasıyla insanın kendi içindeki şifaya yaklaşmasını hatırlatan özel bir buluşma…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binbirdirek’in Kadim Hafızasında Şifa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olanı Sevgiyle Kabul Etmek
Binbir Şifa: Kendine ve Hayata Yeniden Yaklaşmak
“Binbirdirek'te Binbir Şifa Günü” yayınının bir bölümünü buradan izleyebilirsiniz 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video