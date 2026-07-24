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Bugün İndirimde Neler Var? 24 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 24 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 12:13
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Temmuz ayının bu sıcak cuma gününde yaz şıklığını tamamlayan bluz ve ikonik sırt çantalarından mutfakların kurtarıcısı tencere setlerine, lezzetli fıstık ezmesinden sivrisinek kovuculu tavan vantilatörlerine, cildi güneşten koruyan kremlerden Dünya Ruj Günü'ne özel makyaj ürünlerine kadar birçok kampanya kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, sepet avantajlarına ve net fiyat indirimlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 24.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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İlavesiz şekersiz yapısı, gerçek ham bal tatlandırması ve çıtır fıstık parçacıklarıyla kahvaltıların ve spor öncesi öğünlerin en sağlıklı lezzet bombası.

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22 litrelik geniş iç hacmi, dayanıklı kumaşı ve zamansız kahverengi dama deseniyle okulda, seyahatte ve günlük hayatta stilinizi yansıtan ikonik çanta.

Vans Old Skool Check Backpack Sırt Çantası 22L

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AEE sinek kovuculu tavan vantilatör ve avize lamba son 365 günün en ucuz fiyatıyla net 999,99 TL!

3 kademeli hız ayarı, uzaktan kumandası, 3 farklı ışık modu ve yaz akşamlarında rahatlık sağlayan sinek kovucu özelliğiyle oda sıcaklığını anında kıran çok işlevli avize.

AEE 2’si 1 Arada Tavan Vantilatör & Avize Lamba 52 cm

Kochler paslanmaz çelik tencere seti son 30 günün en düşük fiyatı olan net 2.290,00 TL ile listelerde!

Kochler paslanmaz çelik tencere seti son 30 günün en düşük fiyatı olan net 2.290,00 TL ile listelerde!

İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle uyumlu 7 parçalık paslanmaz çelik gövdesiyle mutfakta her türlü yemeği sağlıkla pişirmeyi sağlayan uzun ömürlü set.

Kochler 7 Parça Paslanmaz Çelik Tencere Seti

Lancome Lash Idôle lifting etkili maskara 1.987,50 TL yerine net 1.450,00 TL!

Lancome Lash Idôle lifting etkili maskara 1.987,50 TL yerine net 1.450,00 TL!

Lancome Maskara Buluşması kapsamında tüm maskaraların 1.450 TLye ve tüm kapatıcıların 1.799 TLye düştüğü kampanya ile kirpiklere anında havada kalıcı kalkıklık ve hacim kazandıran efsanevi ürün.

Lancome Lash Idôle Lifting Etkili Hacim Veren Maskara 01 Siyah

Süvari erkek siyah bisiklet yaka tişört markanın 2. ürüne 1 TL fırsatıyla kaçırılmamalı!

Süvari erkek siyah bisiklet yaka tişört markanın 2. ürüne 1 TL fırsatıyla kaçırılmamalı!

Kaliteli kumaş dokusu, vücuda oturan slim fit kesimi ve zamansız siyah rengiyle her erkeğin dolabında bulunması gereken temel giyim parçası.

Süvari Siyah Slim Bisiklet Yaka Tişört

Koçtaş UO Çuraçao su mavisi şezlong 1.999,00 TL yerine net 1.299,00 TL!

Koçtaş UO Çuraçao su mavisi şezlong 1.999,00 TL yerine net 1.299,00 TL!

Polyester kumaşı ve sağlam metal gövdesiyle bahçede, balkonda veya plajda konforu ayağınıza getiren, hafif ve katlanır yapısıyla rahatça taşınan su mavisi şezlong.

Koçtaş UO Çuraçao Şezlong Su Mavisi Polyester ve Metal

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Kremi çilekli dudak bakım parlatıcısı %70 indirime ek 2. ürüne %10 indirim ve 10 TL takip kuponuyla!

Peptit, seramid ve E vitamini içeren zengin formülüyle dudakları derinlemesine nemlendirirken kırmızı çilek ışıltısıyla dolgun bir görünüm veren balm.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Kırmızı Çilek

Flormar Sheer Up nemlendirici parlak ruj Dünya Ruj Gününe özel TEK FİYAT net 299,00 TL!

Flormar Sheer Up nemlendirici parlak ruj Dünya Ruj Gününe özel TEK FİYAT net 299,00 TL!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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