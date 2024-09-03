Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Victor Osimhen Piyasa Değeriyle Süper Lig'de Rekor Kırdı!
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Victor Osimhen Piyasa Değeriyle Süper Lig'de Rekor Kırdı!
Galatasaray'ın İtalya Seri A ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, piyasa değeri ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Nijeryalı forvet, dünyanın en değerli golcüleri arasında ilk 5'te yer alıyor.
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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Osimhen'i kadrosuna katarak bombayı patlattı.
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Yıldız golcü, piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en pahalı ismi oldu.
Bir önceki rekor yine Galatasaraylı Zaniolo'ya aitti.
Dünya genelindeki en değerli santraforlar arasında da 4. sırada.
1. Erling Haaland
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2. Kylian Mbappe
3. Lautaro Martinez
4. Osimhen
5. Harry Kane
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