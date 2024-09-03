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Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Victor Osimhen Piyasa Değeriyle Süper Lig'de Rekor Kırdı!

Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Victor Osimhen Piyasa Değeriyle Süper Lig'de Rekor Kırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 12:38

Galatasaray'ın İtalya Seri A ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, piyasa değeri ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Nijeryalı forvet, dünyanın en değerli golcüleri arasında ilk 5'te yer alıyor.

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Osimhen'i kadrosuna katarak bombayı patlattı.

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Osimhen'i kadrosuna katarak bombayı patlattı.

Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncu için Napoli ile bir yıllığına kiralık anlaşmasına vardı.

Yıldız golcü, piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en pahalı ismi oldu.

Yıldız golcü, piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en pahalı ismi oldu.

Galatasaray da bu transferle birlikte toplam kadro değerini 281 milyon euroya yükseltti.

Bir önceki rekor yine Galatasaraylı Zaniolo'ya aitti.

Bir önceki rekor yine Galatasaraylı Zaniolo'ya aitti.

İtalyan futbolcunun piyasa değeri, forma giydiği dönemde 30 milyon euro idi.

Dünya genelindeki en değerli santraforlar arasında da 4. sırada.

Dünya genelindeki en değerli santraforlar arasında da 4. sırada.

25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verisine göre, piyasa değeri 100 milyon euro.

1. Erling Haaland

1. Erling Haaland
  • 180 milyon euro
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2. Kylian Mbappe

2. Kylian Mbappe
  • 180 milyon euro

3. Lautaro Martinez

3. Lautaro Martinez
  • 110 milyon euro

4. Osimhen

4. Osimhen
  • 100 milyon euro

5. Harry Kane

5. Harry Kane
  • 100 milyon euro
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