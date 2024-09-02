Erman Toroğlu Galatasaray'ın Victor Osimhen'i Transfer Etmesine Tepki Gösterdi!
Erman Toroğlu Galatasaray'ın Victor Osimhen'i Transfer Etmesine Tepki Gösterdi!
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi, Erman Toroğlu'nun eleştirisini aldı. Toroğlu, Nijeryalı yıldız futbolcunun Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından neden tercih edilmediğini sorgularken bir taraftan da oyuncunun maliyetine değindi.
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Futbol dünyasına dair yaptığı sıra dışı yorumlarda gündemden düşmeyen Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
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Youtube'daki SkySport kanalında konuşan Toroğlu, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i transfer etmesini eleştirdi.
Eski hakem, "Bu adamın değeri 100 milyon Euro'ymuş. Bu adamı kimse almıyor, bütün Avrupa gerizekalı, biz alıyoruz!" dedi.
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