Galatasaray'ın Yaşayan Efsanesi Muslera'nın Türkiye'ye İlk Kez Geldiği 2011 Yılından Günümüze Neler Değişti?
Galatasaray'ın Yaşayan Efsanesi Muslera'nın Türkiye'ye İlk Kez Geldiği 2011 Yılından Günümüze Neler Değişti?
Dile kolay tam 13 sezondur Türkiye'de forma giyiyor Fernando Muslera. 2011 yılında geldiği Galatasaray'da 13 sezonda çok büyük başarılara imza attı. 25 yaşında geldiği İstanbul'da, 38 yaşında futbol hayatının sonlarına yaklaşıyor.
Muslera'nın Galatasaray'a geldiği ilk zamanlardaki fotoğrafları ile şu anki görüntüsü arasında da epey bir fark olduğu anlaşılıyor. Ancak değişen yalnızca Muslera olmadı.
Bu 13 senede Türkiye'de de büyük değişimler yaşandı.
Bakalım Muslera'nın Galatasaray'a ilk imzasını attığı 2011 yılından günümüze neler değişmiş.
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2011 yazında Galatasaray ile anlaşan Uruguaylı eldiven, İstanbul'da geçirdiği 13 yılda Türkiye'de de büyük değişimlere tanıklık etti.
Türkiye'de 2011 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı ise Ahmet Davutoğlu'ydu.
Günümüzde İYİ Parti'nin Genel Başkanı olan Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekiliydi. Devlet Bahçeli'nin yakın kurmaylarından birisiydi.
Bugün literatüre geçen ismiyle FETÖ, o gün kullanılan ismiyle Gülen Cemaati, 2010 Referandumu sonrası gücünün zirvesine ulaşmış ve iktidardan yeni taleplerde bulunmaya başlamıştı.
Günümüzde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise o yıllarda henüz 36 yaşındaydı. Hakkari'den ilk kez milletvekili seçilmişti.
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2011 yılında bir Amerikan Doları yaklaşık 1,5 TL değerindeydi. Bir EURO ise yaklaşık 2 TL karşılığındaydı.
Görüldüğü üzere 2011 yılından günümüze sadece 13 sene geçmiş olsa da, bu 13 yılda büyük ve köklü değişimleri de Muslera'nın tanıklığı eşliğinde ülkemizde gördük.
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