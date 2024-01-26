Galatasaray'ın Yaşayan Efsanesi Muslera'nın Türkiye'ye İlk Kez Geldiği 2011 Yılından Günümüze Neler Değişti?

O günkü ismi Barış ve Demokrasi olan siyasi partide görev yapıyordu. Açılım dönemi olduğu için de sık sık iktidar yetkilileri ile görüşmeler düzenleniyordu.

Günümüzün bir diğer etkili siyasi aktörü Ümit Özdağ ise Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyordu.