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Galatasaray'ın Sponsoru Konkordato İstedi! Mali Krizin Sebebi Sponsorluk Anlaşması mı?

Galatasaray'ın Sponsoru Konkordato İstedi! Mali Krizin Sebebi Sponsorluk Anlaşması mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.01.2024 - 15:32

2016 yılında kurulan GKN Kargo şirketi, konkordato istedi! Son dönemlerde Galatasaray, Beşiktaş, Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK gibi kulüplere sponsor olan şirketin ekonomik sıkıntılarının nedeni olarak yapılan anlaşmalar gösterildi. Şirketin 500 milyondan fazla borcu olduğu ve sponsorluk ödemelerini yapamayacağı iddia edildi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://halktv.com.tr/ekonomi/kargo-d...
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Pandemi döneminde artan talebin etkileriyle yüzde 230 büyüyen GKN Kargo, konkordato ilan etti!

Pandemi döneminde artan talebin etkileriyle yüzde 230 büyüyen GKN Kargo, konkordato ilan etti!

GKN Kargo, 2016 yılında yaklaşık 50 yıldır lojistik, taşımacılık ve dağıtım sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerini çatısı altında toplayarak kuruldu. Pandemi döneminde artan talep ile yüzde 230 oranında büyüyen şirket, kısa zamanda yurt içi kargo taşımacığında adından söz ettirdi. 

Futbol camiasına da hızlı bir giriş yaparak sponsorluk anlaşmaları da imzalayan GKN Kargo Lojistik Dağıtım ve Depolama şirketi konkordato istedi.

GKN Kargo şirketi, mali krize ilişkin en temel nedenin Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması olduğunu işaret etti.

GKN Kargo şirketi, mali krize ilişkin en temel nedenin Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması olduğunu işaret etti.

GKN Kargo şirketi Beşiktaş, Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK gibi kulüplerle sponsorluk anlaşması yapmıştı. Temmuz ayında ise 2023-2024 futbol sezonu için Galatasaray'ın sponsoru olmuştu. GKN Kargo şirketinin içinde bulunduğu mali krize ilişkin en temel neden olarak Galatasaray ile yaptığı sponsorluk anlaşması işret edildi.

Halk TV'den Dinç Gökçe'nin haberine göre 4 Ocak 2024 tarihinde şirketin olası hacizlere karşı korunması talep edildi.

Halk TV'den Dinç Gökçe'nin haberine göre 4 Ocak 2024 tarihinde şirketin olası hacizlere karşı korunması talep edildi.

Şirket yetkililerinin Galatasaray Kulübüne yapılacak 42 milyonluk ödeme için 'Şirket kımıldayamaz hale geldi' açıklamasında bulunduğu iddia edildi.

Toplam 508 milyon TL borcu olduğu öğrenilen GKN Kargo şirketine 3 aylık geçici mühlet verildi!

Toplam 508 milyon TL borcu olduğu öğrenilen GKN Kargo şirketine 3 aylık geçici mühlet verildi!

Şirketin, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru üzerine 5 milyon TL sermayeli GKN Kargo'ya 3 aylık geçici mühlet verildi.

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