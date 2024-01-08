Galatasaray'ın Sponsoru Konkordato İstedi! Mali Krizin Sebebi Sponsorluk Anlaşması mı?

GKN Kargo şirketi Beşiktaş, Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK gibi kulüplerle sponsorluk anlaşması yapmıştı. Temmuz ayında ise 2023-2024 futbol sezonu için Galatasaray'ın sponsoru olmuştu. GKN Kargo şirketinin içinde bulunduğu mali krize ilişkin en temel neden olarak Galatasaray ile yaptığı sponsorluk anlaşması işret edildi.