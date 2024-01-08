Galatasaray'ın Sponsoru Konkordato İstedi! Mali Krizin Sebebi Sponsorluk Anlaşması mı?
Galatasaray'ın Sponsoru Konkordato İstedi! Mali Krizin Sebebi Sponsorluk Anlaşması mı?
Kaynak: https://halktv.com.tr/ekonomi/kargo-d...
2016 yılında kurulan GKN Kargo şirketi, konkordato istedi! Son dönemlerde Galatasaray, Beşiktaş, Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK gibi kulüplere sponsor olan şirketin ekonomik sıkıntılarının nedeni olarak yapılan anlaşmalar gösterildi. Şirketin 500 milyondan fazla borcu olduğu ve sponsorluk ödemelerini yapamayacağı iddia edildi.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pandemi döneminde artan talebin etkileriyle yüzde 230 büyüyen GKN Kargo, konkordato ilan etti!
GKN Kargo şirketi, mali krize ilişkin en temel nedenin Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması olduğunu işaret etti.
Halk TV'den Dinç Gökçe'nin haberine göre 4 Ocak 2024 tarihinde şirketin olası hacizlere karşı korunması talep edildi.
Toplam 508 milyon TL borcu olduğu öğrenilen GKN Kargo şirketine 3 aylık geçici mühlet verildi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda