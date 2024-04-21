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Galatasaray Galibiyet Serisini Sürdürdü! Sarı-Kırmızılılar Pendikspor Engelini 4 Golle Aştı

Galatasaray Galibiyet Serisini Sürdürdü! Sarı-Kırmızılılar Pendikspor Engelini 4 Golle Aştı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
21.04.2024 - 21:01

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

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Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, Pendikspor'a da geçit vermedi.

Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, Pendikspor'a da geçit vermedi.

Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada yıldız golcüsü Icardi ile gol perdesini açtı. 40. dakikada da sahneye Abdülkerim Bardakçı çıktı ve ilk yarı 2-0 ev sahibi ekin üstünlüğü ile noktalandı.

Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada yıldız golcüsü Icardi ile gol perdesini açtı. 40. dakikada da sahneye Abdülkerim Bardakçı çıktı ve ilk yarı 2-0 ev sahibi ekin üstünlüğü ile noktalandı.

76'da Dries Mertens takımının üçüncü golünü kaydederken deplasman ekibi, 85'te Alpaslan Öztürk ile farkı 2'ye indirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+6'da Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

76'da Dries Mertens takımının üçüncü golünü kaydederken deplasman ekibi, 85'te Alpaslan Öztürk ile farkı 2'ye indirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+6'da Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri, iç sahada 17/17 yaparken ligdeki yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı.

Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri, iç sahada 17/17 yaparken ligdeki yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı.

Puanını 90'a yükselten lider Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı 👇

Puanını 90'a yükselten lider Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı 👇
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Özlmmm

💛❤️🦁

Tuğçe Serter

engel derken?

YA ALLAH

işte geliyor arda turan