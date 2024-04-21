Galatasaray Galibiyet Serisini Sürdürdü! Sarı-Kırmızılılar Pendikspor Engelini 4 Golle Aştı
Galatasaray Galibiyet Serisini Sürdürdü! Sarı-Kırmızılılar Pendikspor Engelini 4 Golle Aştı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
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Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, Pendikspor'a da geçit vermedi.
Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada yıldız golcüsü Icardi ile gol perdesini açtı. 40. dakikada da sahneye Abdülkerim Bardakçı çıktı ve ilk yarı 2-0 ev sahibi ekin üstünlüğü ile noktalandı.
76'da Dries Mertens takımının üçüncü golünü kaydederken deplasman ekibi, 85'te Alpaslan Öztürk ile farkı 2'ye indirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+6'da Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri, iç sahada 17/17 yaparken ligdeki yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı.
Puanını 90'a yükselten lider Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı 👇
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💛❤️🦁
engel derken?
Ne demeliler ?
işte geliyor arda turan