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Görenler Hayran Kaldı! Galatasaray'ın Zemini Pendikspor Maçı Öncesinde Büyük Beğeni Topladı

Görenler Hayran Kaldı! Galatasaray'ın Zemini Pendikspor Maçı Öncesinde Büyük Beğeni Topladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
21.04.2024 - 18:12

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın stadyumu RAMS Park, zeminiyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin evi, sosyal medyada taraftarların beğenisini kazandı.

Kaynak: https://twitter.com/ferhat_kiziltas
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Süper Lig'de 20 maçtır yenilmeyen Galatasaray, 33. haftada bu akşam Pendikspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 20 maçtır yenilmeyen Galatasaray, 33. haftada bu akşam Pendikspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Nasıl sonuçlanacağı merakla beklenen mücadele öncesinde Gazeteci Ferhat Kızıltaş, zeminin son durumunu aktardı.

Nasıl sonuçlanacağı merakla beklenen mücadele öncesinde Gazeteci Ferhat Kızıltaş, zeminin son durumunu aktardı.

Kızıltaş'ın paylaşımı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü 👇

Kızıltaş'ın paylaşımı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü 👇

Taraftarlar, yönetimi tebrik etti 👇

Taraftarlar, yönetimi tebrik etti 👇
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Zemine gelen yorumlar 👇

Zemine gelen yorumlar 👇
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