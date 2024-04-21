Fenerbahçe'de Sarı Kart Alarmı! Sarı-Lacivertlilerin 7 Futbolcusu Ceza Sınırında
Fenerbahçe'de Sarı Kart Alarmı! Sarı-Lacivertlilerin 7 Futbolcusu Ceza Sınırında
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sınırda olan isimler, kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak kritik derbide cezalı duruma düşecek.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.
Yarın saat 20'de başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
Dev maç, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Yıldız isimlerden yoksun olma düşüncesi sar-lacivertli taraftarları endişelendirdi 👇
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