Kendimizi Yine Gösterdik! Cristiano Ronaldo Sorduğu Soruya En Büyük Etkileşimi Türkiye'den Aldı
Kendimizi Yine Gösterdik! Cristiano Ronaldo Sorduğu Soruya En Büyük Etkileşimi Türkiye'den Aldı
Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, futbolunun yanı sıra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekizli yıldız, takipçilerine bir soru sordu. Türk hayranları hemen kendini belli etti.
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Avrupa futbolundan uzak olsa da yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine bütün ilgiyi üzerine çekti.
Efsane golcü, Instagram hesabında açtığı kanal bölümünden takipçilerine bir soru yönetti.
39 yaşındaki futbolcu, "dünyanın neresindesiniz?" dedi.
Türk kullanıcılar, soruya büyük ilgi gösterdi ve dünyanın en kalabalık ülkesi, 1,4 milyar nüfusa sahip Hindistan'ı bile geride bıraktı.
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