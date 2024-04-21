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Kendimizi Yine Gösterdik! Cristiano Ronaldo Sorduğu Soruya En Büyük Etkileşimi Türkiye'den Aldı

Kendimizi Yine Gösterdik! Cristiano Ronaldo Sorduğu Soruya En Büyük Etkileşimi Türkiye'den Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
21.04.2024 - 20:11

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, futbolunun yanı sıra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekizli yıldız, takipçilerine bir soru sordu. Türk hayranları hemen kendini belli etti.

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Avrupa futbolundan uzak olsa da yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine bütün ilgiyi üzerine çekti.

Avrupa futbolundan uzak olsa da yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine bütün ilgiyi üzerine çekti.

Efsane golcü, Instagram hesabında açtığı kanal bölümünden takipçilerine bir soru yönetti.

Efsane golcü, Instagram hesabında açtığı kanal bölümünden takipçilerine bir soru yönetti.

39 yaşındaki futbolcu, "dünyanın neresindesiniz?" dedi.

39 yaşındaki futbolcu, "dünyanın neresindesiniz?" dedi.

Türk kullanıcılar, soruya büyük ilgi gösterdi ve dünyanın en kalabalık ülkesi, 1,4 milyar nüfusa sahip Hindistan'ı bile geride bıraktı.

Türk kullanıcılar, soruya büyük ilgi gösterdi ve dünyanın en kalabalık ülkesi, 1,4 milyar nüfusa sahip Hindistan'ı bile geride bıraktı.

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