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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 19 Haziran Perşembe

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 19 Haziran Perşembe

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.06.2025 - 23:46

Inter'deki geleceği belirsiz olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmekte ısrarcı. Fenerbahçe, ezeli rakibiyle aynı forvetin peşine düştü. Beşiktaş, hem savunmaya hem de ileri uca takviye yapmak için arayışlarını hızlandırdı. İşte üç büyüklere dair 19 Haziran Perşembe günü öne çıkan transfer haberleri.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Galatasaray ve Fenerbahçe, Yoane Wissa, Premier Lig'de Brentford forması giyen 28 yaşındaki golcü Wissa'nın peşinde. (TEAMtalk)

  • Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmek için Inter yönetiminden bonservis konusunda kolaylık istedi. Inter'in isteğinin 30 milyon euro olduğu belirtilmişti. (HT Spor)

  • Okan Buruk, Leon Goretzka'yı kadroda görmek istiyor. (Levent Tüzemen)

  • Başakşehir'in stoperi Opoku Galatasaray'ın takibinde. Başakşehir'in talebi 9 milyon euro. (Ferhat Kızıltaş)

  • Como'nun başına geçen Fabregas, Morata ile görüştü. (Di Marzio)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • Ali Koç'un en büyük hayali Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sorloth'u transfer etmek. (Serkan Korkmaz)

  • Thomas Partey, Fenerbahçe'ye önerildi. Real Madridli Lucas Vazquez'e resmi teklif yapıldı. (Yağız Sabuncuoğlu)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Ernest Muci için Beşiktaş'ın belirlediği bonservis bedeli 10 milyon euro. (Sercan Dikme)

  • Dzeko'yu Fiorentina'ya kaptıran Bologna'nın gündeminde Immobile var. (Corriere dello Sport)

  • Inter'den ayrılan 36 yaşındaki santrafor Arnautovic ile Beşiktaş ve Rapid Wien ilgileniyor. (KURIER)

  • Empoli ile sözleşme uzatamayan 28 yaşındaki stoper Ardian Ismajli, Beşiktaş'ın transfer listesinde. (Nicolo Schira)

  • Anguissa, Napoli ile sözleşme uzatacak. (Di Marzio)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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