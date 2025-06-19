Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 19 Haziran Perşembe

Inter'deki geleceği belirsiz olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmekte ısrarcı. Fenerbahçe, ezeli rakibiyle aynı forvetin peşine düştü. Beşiktaş, hem savunmaya hem de ileri uca takviye yapmak için arayışlarını hızlandırdı. İşte üç büyüklere dair 19 Haziran Perşembe günü öne çıkan transfer haberleri.