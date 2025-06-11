Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 11 Haziran Çarşamba

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarın heyecanla beklediği yıldız futbolcuları, gündeme düşen yeni transfer haberlerini ve kulislerde konuşulan iddiaları derledik. Bakalım 11 Haziran Çarşamba günü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hangi futbolcularla temas kurdu, gündemin öne çıkan transfer gelişmeleri neler?