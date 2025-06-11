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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 11 Haziran Çarşamba

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 11 Haziran Çarşamba

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.06.2025 - 15:54

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarın heyecanla beklediği yıldız futbolcuları, gündeme düşen yeni transfer haberlerini ve kulislerde konuşulan iddiaları derledik. Bakalım 11 Haziran Çarşamba günü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hangi futbolcularla temas kurdu, gündemin öne çıkan transfer gelişmeleri neler?

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1. Galatasaray, Münih'ten ayrılması beklenen Leroy Sane ile anlaştı.

1. Galatasaray, Münih'ten ayrılması beklenen Leroy Sane ile anlaştı.

The Athletic'te yer alan habere göre Alman oyuncu, Galatasaray için Fenerbahçe, Münih, Arsenal ve Al Hilal'i reddetti. 15 milyon eurodan üç yıllık sözleşemeye 'evet' dedi.

2. Al Hilal, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

2. Al Hilal, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

Kaynak: DAZN Italia

3. Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, Lazio'nun gündeminde.

3. Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, Lazio'nun gündeminde.

Kaynak: Corriere dello Sport

4. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi'ye en yüksek teklifi Beşiktaş yaptı, 2,5 milyon euro.

4. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi'ye en yüksek teklifi Beşiktaş yaptı, 2,5 milyon euro.

Kaynak: Sözcü

5. Muslera'nın ayrılığı sonrası yabancı bir kaleci arayan Galatasaray, Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen ile ilgileniyor.

5. Muslera'nın ayrılığı sonrası yabancı bir kaleci arayan Galatasaray, Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen ile ilgileniyor.

Kaynak: Fichajes

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6. Fenerbahçe, takas yoluyla Al Hilal'ın Sırp yıldız golcüsü Mitrovic'in peşinde.

6. Fenerbahçe, takas yoluyla Al Hilal'ın Sırp yıldız golcüsü Mitrovic'in peşinde.

Kaynak: Al-Saudiaweb

7. Kızılyıldız ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferi için resmi görüşmelere başladı. (Satın alma opsiyonlu kiralık)

7. Kızılyıldız ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferi için resmi görüşmelere başladı. (Satın alma opsiyonlu kiralık)

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu

8. PSG, Fenerbahçe'ye "Skriniar'ın bonsersivinde yardımcı oluruz" dedi

8. PSG, Fenerbahçe'ye "Skriniar'ın bonsersivinde yardımcı oluruz" dedi

Kaynak: Sercan Hamzaoğlu

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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