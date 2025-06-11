Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 11 Haziran Çarşamba
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarın heyecanla beklediği yıldız futbolcuları, gündeme düşen yeni transfer haberlerini ve kulislerde konuşulan iddiaları derledik. Bakalım 11 Haziran Çarşamba günü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hangi futbolcularla temas kurdu, gündemin öne çıkan transfer gelişmeleri neler?
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1. Galatasaray, Münih'ten ayrılması beklenen Leroy Sane ile anlaştı.
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2. Al Hilal, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.
3. Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, Lazio'nun gündeminde.
4. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi'ye en yüksek teklifi Beşiktaş yaptı, 2,5 milyon euro.
5. Muslera'nın ayrılığı sonrası yabancı bir kaleci arayan Galatasaray, Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen ile ilgileniyor.
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6. Fenerbahçe, takas yoluyla Al Hilal'ın Sırp yıldız golcüsü Mitrovic'in peşinde.
7. Kızılyıldız ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic transferi için resmi görüşmelere başladı. (Satın alma opsiyonlu kiralık)
8. PSG, Fenerbahçe'ye "Skriniar'ın bonsersivinde yardımcı oluruz" dedi
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