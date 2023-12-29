Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Kriz: Uğur Dündar Açıkladı; Ali Koç Maça Çıkmama Kararı Aldı
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Kriz: Uğur Dündar Açıkladı; Ali Koç Maça Çıkmama Kararı Aldı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Suudi Arabistan'da oynanacak derbiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Dündar, Ali Koç'un maça çıkmama kararı aldığını duyurdu.
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk, ve İstiklal Marşı krizi sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sahaya çıkmayacağı iddialarını TELE1’de katıldığı programda doğruladı.
Uğur Dündar, Fenerbahçe takımının maç öncesi yapılacak olan ısınma çalışmalarına ve maç önü ısınma antrenmanına Atatürk tişörtü ve maça da ‘Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh’ pankartı ile çıkma talebinin Suudi yönetimi tarafından reddedildiğini söyleyerek,” Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da 'O halde biz de sahaya çıkmayız' demişler” ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar’ın açıklaması şöyle:
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