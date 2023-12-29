Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Kriz: Uğur Dündar Açıkladı; Ali Koç Maça Çıkmama Kararı Aldı

'Fenerbahçe milli mücadeleyle, Atatürk ile özdeş olmuş, Cumhuriyetin değerlerini içselleştirmiş adeta Cumhuriyetin son kalesi olarak ün salmış ve haklı bir üne kavuşmuş olan spor kulübünden öte Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe bugünkü karşılaşmanın ısınması için futbolcularımız göğüslerinde Atatürk portresi olduğu 100. yıl için üretilmiş tişörtlerle çıkacaktı ve maç öncesinde de bir yanında büyük önderimiz Atatürk’ün portresinin olduğu diğer yanda da şanlı bayrağımızın bulunduğu ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartıyla sahada yer alacaklardı. Bizim şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre, Suudi Arabistan tarafı hem bu tişörtlerle maç öncesi ısınmaya çıkmaya hem de bu pankartı taşımalarına izin vermemiş. Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da o halde biz de sahaya çıkmayız demişler.

Durum bu.

Fenerbahçe ve Galatasaray önce Almanya’da oynanmasını istedi. Ancak Almanya Güvenlik gerekçesiyle kabul etmedi. Suudi Arabistan’da da uluslar arası turnuvalara ağırlık verdiği için federasyonun da önerisiyle bu kabul edilmiş. Ancak Fenerbahçe’nin Atatürk’e karşı hassasiyeti ortadayken Cumhuriyet değerlerine bağlılığı tartışılmazken bu maç nerede olursa olsun o ruhu o topraklara taşırlar.

TFF Suudi Arabistan yetkilileriyle temas halindeler. Ama biz buna izin veremeyiz. Gerekirse takım sahadan çekilir. Kendi topraklarımızda Atatürk portresi ve pankartımızla maça çıkarız”