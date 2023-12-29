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Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Kriz: Uğur Dündar Açıkladı; Ali Koç Maça Çıkmama Kararı Aldı

etiket Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Öncesi Kriz: Uğur Dündar Açıkladı; Ali Koç Maça Çıkmama Kararı Aldı

Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.12.2023 - 16:23 Son Güncelleme: 29.12.2023 - 17:18

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Suudi Arabistan'da oynanacak derbiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Dündar, Ali Koç'un maça çıkmama kararı aldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk, ve İstiklal Marşı krizi sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sahaya çıkmayacağı iddialarını TELE1’de katıldığı programda doğruladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk, ve İstiklal Marşı krizi sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sahaya çıkmayacağı iddialarını TELE1’de katıldığı programda doğruladı.

Uğur Dündar, Fenerbahçe takımının maç öncesi yapılacak olan ısınma çalışmalarına ve maç önü ısınma antrenmanına Atatürk tişörtü ve maça da ‘Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh’ pankartı ile çıkma talebinin Suudi yönetimi tarafından reddedildiğini söyleyerek,” Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da 'O halde biz de sahaya çıkmayız' demişler” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, Fenerbahçe takımının maç öncesi yapılacak olan ısınma çalışmalarına ve maç önü ısınma antrenmanına Atatürk tişörtü ve maça da ‘Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh’ pankartı ile çıkma talebinin Suudi yönetimi tarafından reddedildiğini söyleyerek,” Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da 'O halde biz de sahaya çıkmayız' demişler” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar’ın açıklaması şöyle:

Uğur Dündar’ın açıklaması şöyle:

'Fenerbahçe milli mücadeleyle, Atatürk ile özdeş olmuş, Cumhuriyetin değerlerini içselleştirmiş adeta Cumhuriyetin son kalesi olarak ün salmış ve haklı bir üne kavuşmuş olan spor kulübünden öte Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe bugünkü karşılaşmanın ısınması için futbolcularımız göğüslerinde Atatürk portresi olduğu 100. yıl için üretilmiş tişörtlerle çıkacaktı ve maç öncesinde de bir yanında büyük önderimiz Atatürk’ün portresinin olduğu diğer yanda da şanlı bayrağımızın bulunduğu ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartıyla sahada yer alacaklardı. Bizim şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre, Suudi Arabistan tarafı hem bu tişörtlerle maç öncesi ısınmaya çıkmaya hem de bu pankartı taşımalarına izin vermemiş. Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da o halde biz de sahaya çıkmayız demişler.

Durum bu.

Fenerbahçe ve Galatasaray önce Almanya’da oynanmasını istedi. Ancak Almanya Güvenlik gerekçesiyle kabul etmedi. Suudi Arabistan’da da uluslar arası turnuvalara ağırlık verdiği için federasyonun da önerisiyle bu kabul edilmiş. Ancak Fenerbahçe’nin Atatürk’e karşı hassasiyeti ortadayken Cumhuriyet değerlerine bağlılığı tartışılmazken bu maç nerede olursa olsun o ruhu o topraklara taşırlar.

TFF Suudi Arabistan yetkilileriyle temas halindeler. Ama biz buna izin veremeyiz. Gerekirse takım sahadan çekilir. Kendi topraklarımızda Atatürk portresi ve pankartımızla maça çıkarız”

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