Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Yasin Kol Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 12:21

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 25 Nisan Cumartesi, 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

24 Nisan Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
