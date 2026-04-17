Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Galatasaray Derbisi Öncesinde Fenerbahçe'de 7 İsim Ceza Sınırında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 19:50

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı öncesi teknik heyet ve taraftarlar hakem yönetimine odaklanırken, ceza sınırındaki oyuncular da endişe yaratıyor. Şampiyonluk yolunda kritik Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Reklam

Derbi öncesi 7 isim sınırda bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekibin kilit oyuncuları, Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak derbide cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Tedesco’nun, bu isimleri özellikle gereksiz sertlik ve itirazlar konusunda uyardığı belirtildi.

Sınırdaki isimler kimler?

'Kerem Aktürkoğlu

Matteo Guendouzi

Dorgeles Nene

Nelson Semedo

Archie Brown

Anthony Musaba

Mert Müldür'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.

