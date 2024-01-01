Galatasaray’da Sürpriz Ayrılık Kapıda: Hakim Ziyech Galatasaray’dan Ayrılıyor
Galatasaray’da Sürpriz Ayrılık Kapıda: Hakim Ziyech Galatasaray’dan Ayrılıyor
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/sporarena...
Galatasaray’ın sezon başında büyük bi şov yaparak transferini duyurduğu Faslı yıldız Hakim Ziyech devre arasında takımdan ayrılıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre; Faslı yıldız Hakim Ziyech, menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istedi.
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Galatasaray’da sezonun en önemli transferleri arasında yer alan Hakim Ziyech ile ilgili sarı kırmızılı camiayı üzecek gelişmeler yaşanıyor...
Çeşitli gerekçelerle mutlu olmadığını dile getiren Faslı kanat oyuncusu, menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istedi.
13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Fas Milli Takımı’nın kampına katılmak için ülkesine giden Ziyech’in Galatasaray’a dönüp dönmeyeceği ise belirsiz.
Hürriyet Gazetesi’nden Adil Demirçubuk, sarı kırmızılı takımdaki sürpriz gelişmenin detaylarını yazdı. İşte yaşananlar…
Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech’in transferi eşi benzeri görülmemiş biçimde duyurulmuştu.
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Samsunspor karşılaşması sonrası Kopenhag (2-2) ve RAMS Başakşehir (2-1) maçlarında ilk 11 oynayan Ziyech, daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından ilk 11’deki yerini kaybetti.
Alacaklarının ödenmesinin ardından Vavacars Karagümrük (1-0) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarında ilk 11 oynamasına rağmen ayrılmayı kafasına koyan Hakim Ziyech, sakatlığını bahane ederek 29 Aralık’ta yine Fenerbahçe ile yapılması gereken ancak ertelenen Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Afrika Kupası’na katılacak Fas Milli Takımı’nın kampına katılmak için ülkesine giden Hakim Ziyech ile Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.
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