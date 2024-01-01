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Galatasaray’da Sürpriz Ayrılık Kapıda: Hakim Ziyech Galatasaray’dan Ayrılıyor

Galatasaray’da Sürpriz Ayrılık Kapıda: Hakim Ziyech Galatasaray’dan Ayrılıyor

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.01.2024 - 18:16 Son Güncelleme: 01.01.2024 - 18:17

Galatasaray’ın sezon başında büyük bi şov yaparak transferini duyurduğu Faslı yıldız Hakim Ziyech devre arasında takımdan ayrılıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre; Faslı yıldız Hakim Ziyech, menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istedi. 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/sporarena...
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Galatasaray’da sezonun en önemli transferleri arasında yer alan Hakim Ziyech ile ilgili sarı kırmızılı camiayı üzecek gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray’da sezonun en önemli transferleri arasında yer alan Hakim Ziyech ile ilgili sarı kırmızılı camiayı üzecek gelişmeler yaşanıyor...

Çeşitli gerekçelerle mutlu olmadığını dile getiren Faslı kanat oyuncusu, menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istedi.

Çeşitli gerekçelerle mutlu olmadığını dile getiren Faslı kanat oyuncusu, menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istedi.

13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Fas Milli Takımı’nın kampına katılmak için ülkesine giden Ziyech’in Galatasaray’a dönüp dönmeyeceği ise belirsiz.

13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Fas Milli Takımı’nın kampına katılmak için ülkesine giden Ziyech’in Galatasaray’a dönüp dönmeyeceği ise belirsiz.

Hürriyet Gazetesi’nden Adil Demirçubuk, sarı kırmızılı takımdaki sürpriz gelişmenin detaylarını yazdı. İşte yaşananlar…

Hürriyet Gazetesi’nden Adil Demirçubuk, sarı kırmızılı takımdaki sürpriz gelişmenin detaylarını yazdı. İşte yaşananlar…

Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech’in transferi eşi benzeri görülmemiş biçimde duyurulmuştu.

Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech’in transferi eşi benzeri görülmemiş biçimde duyurulmuştu.

Galatasaray’ın 19 Ağustos’ta RAMS Park’ta oynadığı ve 2-0 kazandığı Trabzonspor maçı sonrası dahili anons yapılarak, taraftarlardan stadı terk etmemeleri istenmiş ve ardından aynı gün imza atan Ziyech, kale arkasındaki tribün liderlerinin kullandığı kuleye çıkıp taraftarları selamlamıştı. Tanıtım şekli dünya medyasında büyük yankı yaratan Faslı futbolcu, sarı kırmızılı formayı ilk kez 16 Eylül’de 4-2 kazanılan Yılport Samsunspor maçının ikinci yarısında giydi ve 1 de asist yaptı.

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Samsunspor karşılaşması sonrası Kopenhag (2-2) ve RAMS Başakşehir (2-1) maçlarında ilk 11 oynayan Ziyech, daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından ilk 11’deki yerini kaybetti.

Samsunspor karşılaşması sonrası Kopenhag (2-2) ve RAMS Başakşehir (2-1) maçlarında ilk 11 oynayan Ziyech, daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından ilk 11’deki yerini kaybetti.

Bazı maçlarda sonradan oyuna alınan Faslı futbolcu iddiaya göre, alacakları 1 ay geciktiği için problem çıkardı. 8 Aralık’taki Adana Demirspor maçında (3-1) ağrıları olduğunu söyleyerek oynamayan Ziyech, daha sonra yöneticilerin, “Paranı birkaç gün içinde ödeyeceğiz” garantisi vermesi üzerine 12 Aralık’ta Kopenhag ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın (0-1) kadrosuna girdi ve son yarım saat forma giydi.

Alacaklarının ödenmesinin ardından Vavacars Karagümrük (1-0) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarında ilk 11 oynamasına rağmen ayrılmayı kafasına koyan Hakim Ziyech, sakatlığını bahane ederek 29 Aralık’ta yine Fenerbahçe ile yapılması gereken ancak ertelenen Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Alacaklarının ödenmesinin ardından Vavacars Karagümrük (1-0) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarında ilk 11 oynamasına rağmen ayrılmayı kafasına koyan Hakim Ziyech, sakatlığını bahane ederek 29 Aralık’ta yine Fenerbahçe ile yapılması gereken ancak ertelenen Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Yine iddiaya göre Galatasaray Kulübü doktorları, ağrıları olduğunu bildiren Faslı futbolcu için, “Sakatlığı ciddi değil, isterse oynayabilir” raporu verdi ancak Ziyech oynamak istemedi ve menajeriyle görüşüp, “Bana kulüp bul” dedi.

Afrika Kupası’na katılacak Fas Milli Takımı’nın kampına katılmak için ülkesine giden Hakim Ziyech ile Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.

Afrika Kupası’na katılacak Fas Milli Takımı’nın kampına katılmak için ülkesine giden Hakim Ziyech ile Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray, Faslı futbolcu ile yollarını ayırdığı takdirde maddi açıdan büyük bir zarara girmeyecek, sebebi ise; 1+1+1 yıllık şartlı sözleşme imzalanmış olması. Bedelsiz olarak kiralanan Ziyech’in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama hakkı Galatasaray’da. Anlaşmaya göre bu sezon 3 milyon 587 bin Euro ödenmesi gereken Ziyech, sonraki 2 yıl toplam 5.7 milyon Euro alacaktı.

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