Galatasaray’da Sürpriz Ayrılık Kapıda: Hakim Ziyech Galatasaray’dan Ayrılıyor

Galatasaray, Faslı futbolcu ile yollarını ayırdığı takdirde maddi açıdan büyük bir zarara girmeyecek, sebebi ise; 1+1+1 yıllık şartlı sözleşme imzalanmış olması. Bedelsiz olarak kiralanan Ziyech’in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama hakkı Galatasaray’da. Anlaşmaya göre bu sezon 3 milyon 587 bin Euro ödenmesi gereken Ziyech, sonraki 2 yıl toplam 5.7 milyon Euro alacaktı.