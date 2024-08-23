Galatasaray'da Karaborsa Şüphesiyle Operasyon Başladı
Galatasaray'da Karaborsa Şüphesiyle Operasyon Başladı
Galatasaray son günlerde karaborsa operasyonuyla çalkalanıyor. Odatv'nin gündeme getirdiği iddialara Fatih Altaylı'dan da destek geldi.
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, birçok kez kapalı gişe maçlarla gündeme geldi. Şampiyonluk maçları, Avrupa kupalarındaki kritik virajlar derken Galatasaray taraftarı çoğu zaman bilet alabilmek için bilgisayar başında adeta nöbet tuttu.
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Bugünlerde bu konuyla ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'da özel bir sistemle bazı tribünlerin kombine bilete kapatıldığı, özel maç günlerinde buraların satışa açılmadan "devir" yoluyla satış yapıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayetin ardından, örgütlü suçlar bürosu tarafından bir soruşturma başlatıldı. Şikayetin gerekçesi, Galatasaray maçlarında kombine bilet olarak satılmayan yaklaşık 10 bin biletin yüksek fiyatlarla devredilmesi.
Bu yöntemle satılan biletlerden elde edilen gelirin 56 Milyon Euro'ya ulaştığı iddia ediliyor. Fatih Altaylı, kulüp içinde yönetici, personel ve bazı taraftar gruplarının süreçte aktif olduğunu söylemesinin ardından Dursun Özbek'ten açıklama geldi.
Dursun Özbek bugün gerçekleşen basın toplantısında konuya dair sorulan soruya sert bir cevap verdi:
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