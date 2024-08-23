Galatasaray'da Karaborsa Şüphesiyle Operasyon Başladı

'Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin. Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kurulu. Büyük bir camiayı böyle bir töhmet altında bırakacak söylem içine girebilmek için net bilgi sahibi olmak lazım. Eğer birisi bu işi elinde belge var gibi söylüyor ve bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım. Artık bunun sonlanması gerek. İnsanların Galatasaray'a kötülük ettiklerini farkına varması lazım. Şu ana kadar yaptığımız soruşturmada ortada bir şey yok.'