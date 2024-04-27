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Galatasaray’da Başkanlık Seçimi: Dursun Özbek Yeniden Aday

Galatasaray’da Başkanlık Seçimi: Dursun Özbek Yeniden Aday

dursun özbek
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.04.2024 - 11:48

Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek, 25 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçininde yeniden aday olacağını açıkladı.

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon da şampiyonluk en büyük adayı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon da şampiyonluk en büyük adayı.

Dün oynanan maçta Adana Demirspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7’ye çıkardı.

Dün oynanan maçta Adana Demirspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7’ye çıkardı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bugün yaptığı açıklamada yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bugün yaptığı açıklamada yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Dursun Özbek’in açıklamaları 👇

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