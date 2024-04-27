Galatasaray’da Başkanlık Seçimi: Dursun Özbek Yeniden Aday
Galatasaray’da Başkanlık Seçimi: Dursun Özbek Yeniden Aday
Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek, 25 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçininde yeniden aday olacağını açıkladı.
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon da şampiyonluk en büyük adayı.
Dün oynanan maçta Adana Demirspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7’ye çıkardı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bugün yaptığı açıklamada yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.
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