Galatasaray'a İmza Atan Michy Batshuayi'den İlk Paylaşım Geldi!
Galatasaray'a İmza Atan Michy Batshuayi'den İlk Paylaşım Geldi!
Galatasaray, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarına 'Merhaba' dedi.
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaştı.
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Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Duyurunun ardından Batshuayi'den de ilk mesaj geldi.
Tecrübeli forvet, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu 👇
Batshuayi'nin paylaşımına gelen yorumlar 👇
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