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Galatasaray'a İmza Atan Michy Batshuayi'den İlk Paylaşım Geldi!

Galatasaray'a İmza Atan Michy Batshuayi'den İlk Paylaşım Geldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 20:12

Galatasaray, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarına 'Merhaba' dedi.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaştı.

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Duyurunun ardından Batshuayi'den de ilk mesaj geldi.

Duyurunun ardından Batshuayi'den de ilk mesaj geldi.

Tecrübeli forvet, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu 👇

Batshuayi'nin paylaşımına gelen yorumlar 👇

Batshuayi'nin paylaşımına gelen yorumlar 👇
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