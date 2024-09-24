Galatasaray'ın Genç Yıldızı Yunus Akgün'ün Duygulandıran "Anne" Cevabı Yeniden Gündem Oldu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta performansıyla maça damga vuran Yunus Akgün'ün daha önce verdiği röportaj bugün yeniden gündem oldu. Kariyerinin başlangıcını ve ailesini anlatan Yunus, ilk büyük para ile ailesine ev aldığını söyledi.