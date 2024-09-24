Galatasaray'ın Genç Yıldızı Yunus Akgün'ün Duygulandıran "Anne" Cevabı Yeniden Gündem Oldu
Galatasaray'ın Genç Yıldızı Yunus Akgün'ün Duygulandıran "Anne" Cevabı Yeniden Gündem Oldu
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta performansıyla maça damga vuran Yunus Akgün'ün daha önce verdiği röportaj bugün yeniden gündem oldu. Kariyerinin başlangıcını ve ailesini anlatan Yunus, ilk büyük para ile ailesine ev aldığını söyledi.
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Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle hem altyapıdan A takıma gelmesi hem de iyi bir Galatasaraylı olması ile taraftarın çok şey beklediği isimlerden olan Yunus'un eski bir röportajı yine konuşulmaya başlandı.
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"İlk kazandığın parayla ne yaptın?" sorusunu yanıtlayan Yunus Akgün hem kendisine hem de izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Yunus, "İlk parayı zaten Galatasaray'da kazandım, anneme ev aldım. Anahtarı eline koyduğumda hüngür hüngür ağladı" dedi.
"Duygusala bağlamak istemiyorum ama" diyen Yunus, "Oturduğumuz yerler çok kötüydü zaten, evimizde petek yoktu. Soba var, mutfak buz gibi. Annem orada donuyordu. Görünce çok mutlu oldu" diyerek duygusal anlar yaşadı.
Yunus Akgün, "Şimdi çok şükür evi de arabası da var. İstedikleri de oldu; her gün dua ediyor. En önemlisi zaten anne duası benim için" şeklinde konuştu.
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Yunus Akgün'ün duygulandıran anısı:
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