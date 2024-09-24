Fenerbahçe'de Yeniden İsmail Kartal İddiası Gündeme Geldi
Fenerbahçe'de Yeniden İsmail Kartal İddiası Gündeme Geldi
Derbideki Mourinho performansı ve oyun olarak istenenin 6 haftada bir türlü sahaya yansımaması Fenerbahçe'de huzursuzluk yaratıyor. Taraftarların İsmail Kartal döneminin daha iyi olduğunu dillendirmesiyle de İsmail Kartal'la ilgili bol bol edit ve analize de doyduk. Şimdiki iddia ise çok daha farklı bir pencere açmış gibi görünüyor.
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Fenerbahçe ile 99 puan alan ancak şampiyonluk sevinci yaşayamayan İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Jose Mourinho'nun gelişiyle camia farklı bir havaya girmişti.
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Camia içinde Mourinho'nun oynattığı futbol eleştirilse de yüksek sesli itirazlar derbiye kadar duyulmuyordu. Ancak derbi mağlubiyeti işleri değiştirdi.
"İsmail Kartal döneminden daha kötü bir Fenerbahçe" gördüklerini iddia eden taraftarlar da "Kartal'a haksızlık yapıldı" itirafları yapmaya başladı.
Bu konuyla ilgili Ekol TV'den de farklı bir iddia geldi. Daha önce yardımcı hoca, geçici hoca ve teknik direktörlük deneyimleri olan İsmail Kartal bir kez daha Fenerbahçe'ye gelebilir.
İddiaya göre derbiden sonra Ali Koç, İsmail Kartal'a "bir yere imza atma benden haber bekle" dedi.
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