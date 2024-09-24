Fenerbahçe'de Yeniden İsmail Kartal İddiası Gündeme Geldi

Derbideki Mourinho performansı ve oyun olarak istenenin 6 haftada bir türlü sahaya yansımaması Fenerbahçe'de huzursuzluk yaratıyor. Taraftarların İsmail Kartal döneminin daha iyi olduğunu dillendirmesiyle de İsmail Kartal'la ilgili bol bol edit ve analize de doyduk. Şimdiki iddia ise çok daha farklı bir pencere açmış gibi görünüyor.