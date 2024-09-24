Derbide Yenilen Fenerbahçe Borsada da Hüsran Yaşadı
Derbide Yenilen Fenerbahçe Borsada da Hüsran Yaşadı
Borsa İstanbul'da işlem gören kulüp hisselerinin diğer hisselere göre farklı bir yapısı olduğu malum. Günlük sonuçların etkili olduğu hisselere derbi skoru da direkt olarak etki etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri işlem görürken aldıkları sonuçlar hisselerin kaderini direkt olarak belirliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puan tablosunda 5 puanlık bir avantaj yakalarken bu sonuç borsada da kendini gösterdi.
Fenerbahçe'nin "FENER" koduyla işlem gören hisseleri derbi mağlubiyetini ağır bir sonuçla karşıladı. 132 TL ile kapatılan Cuma günün ardından derbi sonrası %9.27 değer kaybederek "taban" seviyesine yakın işlem gördü.
Galatasaray'ın "GSRAY" koduyla işlem gören hisseleri ise derbi zaferini piyasalara da taşıdı. Galatasaray hisseleri %7.69 değer kazanarak yoluna devam etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın