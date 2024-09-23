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Eski Futbolcu ve Yorumcu Batuhan Karadeniz İçin Yasa Dışı Bahis İddiası

Eski Futbolcu ve Yorumcu Batuhan Karadeniz İçin Yasa Dışı Bahis İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 16:11

Futbolu bıraktıktan sonra yorumcu koltuğuna oturan yaptığı yorumlarla zaman zaman tepki çeken Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesabından 'yasa dışı bahis' reklamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme getirdiği olaydan sonra Karadeniz, Haskoloğlu'na hakaretler etmişti. Konuyla ilgili gelişmeyi İbrahim Haskoloğlu paylaştı.

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Futbolculuğu döneminde disiplinsiz davranışları, farklı takımlardaki kadro dışı hikayeleriyle bilinen Batuhan Karadeniz futbolculuğundan sonra yorumcu olarak adeta yıldızı parladı.

Futbolculuğu döneminde disiplinsiz davranışları, farklı takımlardaki kadro dışı hikayeleriyle bilinen Batuhan Karadeniz futbolculuğundan sonra yorumcu olarak adeta yıldızı parladı.

Yaptığı yorumlarla hem beğeni hem tepki toplayan Karadeniz'in yasa dışı bahis reklamı yaptığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme getirdiği iddialardan sonra Batuhan Karadeniz gazeteciye hakaretler etmişti.

Yaptığı yorumlarla hem beğeni hem tepki toplayan Karadeniz'in yasa dışı bahis reklamı yaptığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme getirdiği iddialardan sonra Batuhan Karadeniz gazeteciye hakaretler etmişti.

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batuhan Karadeniz hakkında tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını duyurdu.

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batuhan Karadeniz hakkında tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haskoloğlu, yasa dışı bahis için inceleme başlatıldığını söyleyerek "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor" dedi.

Haskoloğlu, yasa dışı bahis için inceleme başlatıldığını söyleyerek "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor" dedi.

İbrahim Haskoloğlu, "Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim" mesajını paylşatı.

İbrahim Haskoloğlu, "Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim" mesajını paylşatı.

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