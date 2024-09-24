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Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Sitem

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Sitem

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
24.09.2024 - 10:29

Derbide Fenerbahçe'nin aldığı ağır mağlubiyetin etkisi sürüyor. Mourinho eleştirilerin odağındaki isim olurken, Portekizli teknik adama Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'dan da tepki geldi.

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Jose Mourinho, derbide alınan mağlubiyetle birlikte hem taraftarlar hem basın tarafından sıkça eleştiriliyor. Bu eleştirilere bir de siyasi isimler eklenmeye başladı.

Jose Mourinho, derbide alınan mağlubiyetle birlikte hem taraftarlar hem basın tarafından sıkça eleştiriliyor. Bu eleştirilere bir de siyasi isimler eklenmeye başladı.

Amasya'nın ilçesi Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da sosyal medyadan Mourinho'ya adeta ateş püskürdü.

Amasya'nın ilçesi Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da sosyal medyadan Mourinho'ya adeta ateş püskürdü.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kargı, "Biz bu hafta uyuyamayacağız" diyerek İsmail Kartal'ı da andı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kargı, "Biz bu hafta uyuyamayacağız" diyerek İsmail Kartal'ı da andı.

Alp Kargı'nın söz konusu paylaşımı:

Alp Kargı'nın söz konusu paylaşımı:

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