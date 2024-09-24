Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Sitem
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Sitem
Derbide Fenerbahçe'nin aldığı ağır mağlubiyetin etkisi sürüyor. Mourinho eleştirilerin odağındaki isim olurken, Portekizli teknik adama Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'dan da tepki geldi.
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Jose Mourinho, derbide alınan mağlubiyetle birlikte hem taraftarlar hem basın tarafından sıkça eleştiriliyor. Bu eleştirilere bir de siyasi isimler eklenmeye başladı.
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Amasya'nın ilçesi Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da sosyal medyadan Mourinho'ya adeta ateş püskürdü.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kargı, "Biz bu hafta uyuyamayacağız" diyerek İsmail Kartal'ı da andı.
Alp Kargı'nın söz konusu paylaşımı:
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