Portekiz Basınında Gündem Yine Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Oldu

'Ajitatör, yardımcı, takım oyuncusu ve gerçek bir yetenek olan Aktürkoğlu'nun sanatçılığına; neşesini yeniden kazanan ve bayrağı devralan Orkun Kökçü'nün yeniden doğuşuna hayranlık duyuyorum. Schmidt'in onun hakkında söylediklerini ve ondan asla alamadığı her şeyi haklı çıkaran bir dönüşüm yaşıyor.'