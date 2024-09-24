Portekiz Basınında Gündem Yine Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Oldu
Portekiz Basınında Gündem Yine Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Oldu
Benfica'daki milli yıldızlarımız skor katkısına ve Benfica'yı taşımaya devam ediyor. Kerem ve Orkun'un performansları Portekiz basınının da ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
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Benfica, ligde yoluna dolu dizgin devam ederken dün gece de Boavista'yı 3-0 yendi. Kerem 2 asistle oynarken Orkun da bir gol kaydetti.
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Portekiz basını milli yıldızlarımıza geniş yer ayırdı. "Benfica'yı Türk Hamamına Çevirdiler" başlıkları altında bolca övgü vardı.
Glorosio 1904'te yer alan haberde Kerem için "Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı" denirken milli oyuncunun maç katkısına yer verildi.
A Bola, "Harry Potter bu kez iki asistiyle büyüledi. Benfica'ya sihirli bir değnek değmiş gibi, 69'da golü kaçırması talihsiz oldu." cümleleriyle maçı yorumladı.
A Bola yazarı Jose Manuel Delgado ise Kerem ve Orkun'a yazısında geniş yer verdi:
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Naticiosaominuto ise Benfica'daki Türk yıldızlarımızın Bessa'yı Türk hamamına çevirdiğini yazdı.
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