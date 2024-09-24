Hakan Çalhanoğlu'nun Aday Olduğu Ballon D'or Ödülünün Sahibi Sızdırıldı

Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da aday olduğu Ballon D'or ödülü için heyecan artarken İspanya basınından önemli bir iddia geldi. Daha önce de ödülü kazanan ismin sızdırıldığı Marca, bir kez daha kazananı erkenden açıkladı. Doğruluğu ödül gününde belli olacak haberden Çalhanoğlu'na kötü haber geldi.