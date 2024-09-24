Hakan Çalhanoğlu'nun Aday Olduğu Ballon D'or Ödülünün Sahibi Sızdırıldı
Hakan Çalhanoğlu'nun Aday Olduğu Ballon D'or Ödülünün Sahibi Sızdırıldı
Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da aday olduğu Ballon D'or ödülü için heyecan artarken İspanya basınından önemli bir iddia geldi. Daha önce de ödülü kazanan ismin sızdırıldığı Marca, bir kez daha kazananı erkenden açıkladı. Doğruluğu ödül gününde belli olacak haberden Çalhanoğlu'na kötü haber geldi.
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Kaptan Hakan Çalhanoğlu hem İnter hem de milli takımla iyi bir sezon geçirerek Ballon D'or ödülüne aday gösterildi. Milli takım içinde de büyük bir sevinçle karşılanan gelişme için ödül tarihi yaklaşıyor.
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Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Ballon D'or için İspanya basınından önemli bir iddia geldi.
İspanya'dan Marca'nın haberine göre Ballon D'or'u bu sezon kazanan isim Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. oldu. Habere göre bu bilgi oyuncuya da verildi.
Daha önce Messi ve Ronaldo arasında geçen yarışlarda doğru tahminler ya da sızıntılarla haber yapan Marca'nın bu haberi de dünya basınında günün konuşulanları arasında yerini aldı.
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