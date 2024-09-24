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Ronaldo, Beşiktaş'ın Yıldızı Rafa Silva'nın Asistiyle Attığı Gole 10 Üzerinden 10 Verdi

Ronaldo, Beşiktaş'ın Yıldızı Rafa Silva'nın Asistiyle Attığı Gole 10 Üzerinden 10 Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
24.09.2024 - 12:56

Portekizli futbolcu Ronaldo, YouTube kanalı için ürettiği içeriklerine devam ediyor. Yıldız oyuncu bu kez de en beğendiği gollerini sıraladı. Zirvede ise Rafa Silva'nın asisti vardı.

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Portekiz milli takımının her şeyi olan Ronaldo, kariyerine farklı bir yön verse de halen gündemdeki gücünü koruyor.

Portekiz milli takımının her şeyi olan Ronaldo, kariyerine farklı bir yön verse de halen gündemdeki gücünü koruyor.

Ronaldo, kısa süre önce açtığı YouTube kanalında attığı en güzel golleri değerlendirdi. Zirvede ise tanıdık bir isimle iş birliği vardı.

Ronaldo, kısa süre önce açtığı YouTube kanalında attığı en güzel golleri değerlendirdi. Zirvede ise tanıdık bir isimle iş birliği vardı.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'nın asistiyle attığı golü izleyen Ronaldo, "Bu golü çok seviyorum. Golün tamamına 10 üzerinden 10 veriyorum. Alan açma, paslaşma, golün tüm süreci 10 puan" dedi.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'nın asistiyle attığı golü izleyen Ronaldo, "Bu golü çok seviyorum. Golün tamamına 10 üzerinden 10 veriyorum. Alan açma, paslaşma, golün tüm süreci 10 puan" dedi.

Ronaldo'nun Rafa ile paslaşarak attığı ve 10 üzerinden 10 puan verdiği gol:

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