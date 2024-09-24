Fransa Futsal'da 4-1 Kaybetmesi Gerekiyordu 4-1 Kaybetti, Şike İddiaları Arttı

Turnuvalarda takımların üst turda rakip seçmesi bilinen bir gerçek. Grup aşamasından sonra 1.'lerin diğer gruptan 2.sıradaki takımla eşleşmesi bazen ters tepiyor. Diğer grupta oluşacak bir sürpriz takımların hesaplarını bozabilir, onlar da zaman zaman kuralları zorlayarak rakiplerini tercih etmeye çalışıyor. Fransa da futsalda benzer bir olaya imza attı.