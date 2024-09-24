Fransa Futsal'da 4-1 Kaybetmesi Gerekiyordu 4-1 Kaybetti, Şike İddiaları Arttı
Fransa Futsal'da 4-1 Kaybetmesi Gerekiyordu 4-1 Kaybetti, Şike İddiaları Arttı
Turnuvalarda takımların üst turda rakip seçmesi bilinen bir gerçek. Grup aşamasından sonra 1.'lerin diğer gruptan 2.sıradaki takımla eşleşmesi bazen ters tepiyor. Diğer grupta oluşacak bir sürpriz takımların hesaplarını bozabilir, onlar da zaman zaman kuralları zorlayarak rakiplerini tercih etmeye çalışıyor. Fransa da futsalda benzer bir olaya imza attı.
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FIFA tarafından düzenlenen Futsal Dünya Kupası'nın F Grubu kapanış maçında Fransa, İran'a 4-1 mağlup oldu. Fransa'nın birkaç dakika içinde peş peşe yediği goller, şike iddialarını gündeme getirdi.
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F Grubu mücadelesinde Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Gruptan lider olarak çıkacak takımın belirleneceği maçı İran 4-1 kazanarak 9 puanla lider olarak Son 16 Turu'na yükseldi. Fransa ise ikinci sırada kaldı.
Fransa'nın bu maçı kasıtlı olarak kaybettiği öne sürüldü. Ortaya çıkan görüntüler de bu iddiaları destekler nitelikte. İkinci sıraya düşebilmek için 4-1'lik bir yenilgiye ihtiyaç duyan Fransa'nın birkaç dakika içinde üst üste yediği goller, şike tartışmalarını gündeme taşıdı.
Bu sonuçla ikinci sırada yer alan Fransa, nispeten daha zayıf rakip Tayland ile eşleşti. Lider İran ise daha güçlü bir takım olan Fas ile karşılaşacak. Olası bir durumda Brezilya ihtimalinden de kaçtı.
Fransa'nın bilerek yediği iddia edilen son dakikadaki gollerden biri
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