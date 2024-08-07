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Futbolseverleri Duygulandıracak: Yapay Zeka ile Efsane Futbolcular Gençlik Halleriyle Yan Yana Getirildi

Futbolseverleri Duygulandıracak: Yapay Zeka ile Efsane Futbolcular Gençlik Halleriyle Yan Yana Getirildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 22:45

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Yapay zeka, yaşamımızın her alanında kendine yer bulmuş durumda. Çok yönlü ve yaratıcı kullanım alanlarına sahip olan yapay zeka, hayatımızı kolaylaştırmak ve daha verimli hale getirmek için bize yardımcı oluyor. Tabii aynı zamanda oldukça yaratıcı biçimlerde de kullanılabiliyor.

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'skvilla. ai' isimli sosyal medya kullanıcısı efsane futbolcuların eski ve yeni hallerini yan yana getirdi.

'skvilla. ai' isimli sosyal medya kullanıcısı efsane futbolcuların eski ve yeni hallerini yan yana getirdi.

Eski ve yeni hallerinin birbirine sarıldığı video sosyal medyada viral oldu.

Eski ve yeni hallerinin birbirine sarıldığı video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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