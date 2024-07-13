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Futbolseverler Buraya: Akşam Maç İzlerken “Ne Yesem?” Derdine Son Verdirecek 10 Tarif

etiket Futbolseverler Buraya: Akşam Maç İzlerken “Ne Yesem?” Derdine Son Verdirecek 10 Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 19:31

Euro 2024 için nefesler tutulmuş heyecan katlanmışken keyfi daha da artırmanın tek yolu, masadaki enfes atıştırmalıkların tadına bakmaktır. Maç gecesine yakışan ve en az maç kadar hatırlanan tarifler için menünüzde bu önerilerden birkaçına mutlaka yer vermelisiniz! 😉

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1. Atıştırmalık Nohut

1. Atıştırmalık Nohut

Nohut her zaman yemeklerin veya salataların içinde kullanabileceğiniz bir bakliyat değil. Tek başına da gayet lezzetli, çıtır ve hafif mi hafif bir cips haline gelebilir. 😍

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 170° 

Malzemeler:

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet yeşil biber

  • 2 adet domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı isot

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Öncelikle domatesin kabuğunu soyun ve küçük küçük doğrayın. Ardından yeşil biberi ve kırmızı biberi de minik minik doğrayın.

2. Son olarak soğanı kıyın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dilediğiniz haznesinden birine haşlanmış nohutu, doğranmış sebzeleri, sarımsağı, domates salçasını koyun.

Not: Çift Hazneli Airfryer büyüğü 6 litre, küçüğü 3 litrelik iki hazneye sahiptir ve kullanıcısına ihtiyacına göre istediği kapasiteyi seçme şansı sunar.

3. Üzerine tuz, karabiber, pul biber, kimyon, isot, tuz ve zeytinyağını ekleyerek tüm malzemeyi karıştırın.

4. Cihazı belirtilen ayarda pişmeye bırakın. 

5. Nohutlar pişerken 1 - 2 defa hazneyi açarak karıştırın. Sürenin sonunda nohutlar servise hazır, afiyet olsun!

2. Falafel

2. Falafel

Ama onun daha doyurucu ve bilindik versiyonu olan falafeli de menünüze eklemeniz mümkün. Hem de ekstra vakit harcamaya gerek kalmadan! 😚

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 300 gram nohut konservesi

  • 1 diş sarımsak

  • Birkaç dal maydanoz

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 çorba kaşığı un

  • 50 gram marul

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı kişniş

Servis için:

  • 200 gr süzme yoğurt

Yapılışı:

1. Konserve nohutların suyunu süzün ve mutfak robotunda ezin.

2. Ardından kalan tüm malzemeleri nohut ezmesine ekleyerek bir kez daha ezin.

3. Karışımdan minik toplar elde edin.

4. Topları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip pişirin.

Not: Yanda nohutlarınız pişerken diğer hazneye falafelleri ekleyebilir ve atıştırmalık hazırlama aşamasında fazladan vakit kazanabilirsiniz. Çünkü bu yeni teknoloji, kokuları birbirine karıştırmaz ve her sepeti kendi özel ayarıyla en iyi şekilde pişirir. 

5. Pişen falafel toplarını süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

3. Mozarella Çubukları

3. Mozarella Çubukları

Dışı çıtır içi akışkan peynir dolu mozarella çubuklarına herkesin ağzının suyu akacak. Tüm davetlileri etkilemek için ihtiyacınız olan o tarif burada! 👍

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 yufka katmanı

  • 200 gr mozzarella

  • 2 yumurta

  • 120 gr galeta unu

  • 1/2 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 2 tutam tuz

  • 40 gr un

Yapılışı:

1. Mozarella peynirlerini 6 cm uzunlukta ve 1 cm kalınlıkta 16 eşit parçaya bölerek başlayın. Yufkayı da 8x5 boyutlarında 16 parçaya ayırın.

2. Bir kaba yumurtayı alıp çırpın, başka bir kaba galeta ununu, İtalyan baharat karışımını ve tuzu ekleyip karıştırın. Peynirleri önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta unlu karışıma batırarak bulayın. 

3. Çubukların hepsini bir tepsiye yerleştirerek dondurucuya alın ve 30 dakika bekletin. (Dilerseniz bu adımı komple atlayabilirsiniz.)

4. Bekleyen peynirleri Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alarak belirtilen ayarla pişirin.

5. Süre sonunda çubukları servis tabağına alın ve yanında dilediğiniz sosla servis edin.

Cihazın dışı çıtır içi ekstra akışkan yapan yağsız pişirme teknolojisi, bu tarifi ekstra enfes yapacak. Afiyet olsun! 😚

4. Çıtır Tavuk Dilimleri

4. Çıtır Tavuk Dilimleri

Günün kurtarıcısı ve her damak zevkine uygun bir tarif arıyorsanız, diğer her şeyin yanına şunu hazırlayabilirsiniz!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200__°

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 200 gr tavuk göğüs (ince dilimlenmiş)

  • 1 yumurta

  • 100 ml galeta unu

  • 100 ml un

Yapılışı:

1. İlk önce tavuk göğsünü 1 cm'lik şeritler halinde dilimleyin.

2. Unu, galeta ununu ve yumurtayı ayrı kaplara alıp her birine tuz ve karabiber ekleyin. Her malzemeyi kendi kabında güzelce karıştırın.

3. Tavuk dilimlerini ilk önce una, sonra yumurtaya, son olarak galeta ununa bulayın.

4. Cihazı çalıştırın ve ihtiyacınıza uygun olan haznesini açın.

5. Hazneyi bir fırça yardımıyla yağlayın ve içine tavuklarınızı yan yana dizin. Tavukların üzerine de yağ sürerek pişirmeye bırakın.

Not: Cihazın iki hazneli pişirme teknolojisi size aralarından seçim yaptığınız hazneleri tek tuşla kontrol etme şansı sunar. Dijital menü üzerinden istediğiniz hazne için pişirme ayarı yapabilir ve yemeklerinizi aynı anda, istediğiniz modda hazırlayabilirsiniz.

6. Birkaç dakika sonra hazneyi çıkarıp tavukları ters yüz edin. Bu şekilde her tarafı kızaran tavukları tabağa alarak servis edin.

Bu muhteşem tarif gecenin lezzeti olacak! 💛

5. Rulo Cips Patates

5. Rulo Cips Patates

Herkes patates kızartması yapabilir ama ona maça yakışır bir görünüm kazandırmak isterseniz, sizin tarifiniz burada!

Hazırlama Süresi:  25 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 adet patates

  • 1 tutam tuz ve diğer baharatlar

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. İlk önce patatesin kabuğunu soyun ve soyduğunuz patatesi ince ince dilimleyin. Bu adımda dilimleyiciniz varsa onu da kullanabilirsiniz.

2. Patatesleri, kararmaması için 15-20 dakika su ve tuz dolu bir kapta bekletin. 

3. Tarif için ufak çöp şişlere ihtiyacınız olacak. Elinizdeki çöp şişler büyükse cihazın haznesine sığacak şekilde küçültün ancak 6 litrelik büyük hazne size fazla zorluk çıkarmayacaktır. 😎

4. Çöp şişleri de suya koyun ve birkaç dakika bekletin. Bu sayede yanmasını önlersini. Sonrasında patatesleri çöp şişlere geçirmeye başlayın.

5. Şişe geçirilen patatesleri cihaza yerleştirdikten sonra yağlayın. Cihazı 180 derecede çalıştırın ve yaklaşık 4-5 dakika pişirin. Bu süre sonunda hazneyi açarak patatesleri karıştırıp, tekrar pişirmeye devam edin.

6. 8 dakika sonunda patatesleri dışarı alın ve ketçap, mayonez veya diğer soslarla birlikte servis edin.

Hazırlaması da yemesi de keyifli olan bu tarif neredeyse hiç yağ gerektirmeyecek. Çünkü cihazın özel havayla pişirme teknolojisi devreye girecek ve sadece bir kaşık yağ ile çıtır çıtır patatesler yapmanızı sağlayacak! 😎

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6. Dana Köfte

6. Dana Köfte

Şöyle kokteyl tadında bir parti havası yaratmak istiyorsanız, bu havalı köfte toplarını da deneyebilirsiniz. Böylece et severlerin de gönlünü almış olursunuz.✌️

Hazırlama süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram sığır kıyması

  • 1 çorba kaşığı soya sosu

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam karabiber

  • 125 gram mısır konservesi

  • 2 çorba kaşığı mısır nişastası

  • 1 çorba kaşığı sarımsak

  • 1 çorba kaşığı doğranmış zencefil

  • 125 gram bezelye konservesi

  • 1 çorba kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1. Derin bir kasede kıymayı ve diğer tüm malzemeleri karıştırın.

2. Karışımdan ortalama 12 parça çıkacak şekilde köfteler hazırlayın.

3. Köfteleri vaktiniz varsa 1-2 saat buzdolabında bekletebilir veya doğrudan pişirme aşamasına geçebilirsiniz.

4. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine koyup 8 dakika boyunca pişirin ve sıcak sıcak servis edin. 

Elinize sağlık. ✌️

Bu muhteşem lezzeti listemizdeki diğer atıştırmalıklarla birlikte servis etmeyi unutmayın. 😎

7. Soslu Kanat

7. Soslu Kanat

Bol sosuyla herkesi kendine hayran bırakan bu tavuk kanatları, atıştırmalık sepetinize ekleseniz iyi olur. 🍗

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 27 dakika

Pişirme derecesi: 160° - 180°

Malzemeler:

  • 1,5 kg tavuk kanadı

  • Süt

  • Yoğurt

  • Yağ

  • Salça

  • Tuz

Yapılışı:

1. Bu tavuk kanadını yaparken önce sosunu hazırlamanız gerek. Sosu için tavuk kanadı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alarak harmanlayın.

2. Tavuk kanatlarını bu sosa bulayın ve bulanmış şekilde buzdolabında dinlendirin.

3. Bekleyen tavukları büyük hazneye alarak 160 derecede 12 dakika pişirin.

4. Süre sonunda tavukları ters çevirerek 180 derecede 15 dakika daha pişirin.

Sosuna herkesin bayılacağı tavuk kanatlarınız hazır!

Kalabalık partilerde yemek yapmayı kolaylaştıran Philips Çift Hazneli Airfryer, geniş haznesiyle dev boy yemekler hazırlamanızı sağlar. Bir haznede ana yemeği pişirirken, yan tarafta ufak servisli yancıları hazırlamanıza imkan tanır. 😍

8. Sosisli

8. Sosisli

Eğer tam anlamıyla stadda gibi bir ortam kurmayı planlıyorsanız, sizin ihtiyacınız olan şey atıştırmalıkların şahı olan sosisli hazırlamaktan geçiyor.

Atıştırmalıkların şahı sosisli olmadan bir pijama partisi düşünülemez! Sosisli yaparken ihtiyaç duyacağınız malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 4 sosis

  • 4 sandviç ekmeği

  • Ketçap

  • Mayonez

  • Hardal

Yapılışı:

1. Cihazı ilk önce biraz 200 derecede ısıtıp içine sandviç ekmeklerinizi yerleştirin. Ekmekleri bu şekilde 2 dakika hafifçe ısıtın.

2. Isınan ekmeklerin içine ketçap ve mayonez sürün. Varsa diğer favori soslarınızı da sürebilirsiniz.

3. Her sosisin üzerine çizik atın ve çift haznelerden müsait olanına alın. 3 dakika boyunca pişirin.

4. Pişen sosisleri kızarttığınız ekmeklerin içine yerleştirin. Üzerine tekrar ketçap, mayonez ve hardal sıkın. Dilerseniz turşu ve diğer ek malzemeleri ekleyin.

Not: Philips Çift Hazneli Airfryer otomatik programlarla birlikte gelir. Yani, dokunmatik ekran üzerinden kızartma, tavuk, et, ısıtma gibi ayarlara tek tıkla dokunabilir ve tariflerinizi saniyeler içinde hazırlamaya başlayabilirsiniz.

İşte bu kadar! 🌭

9. Muffin Pizza

9. Muffin Pizza

Öyle dilimlemekle kesmekle falan uğraşmayacağınız mini pizzalar da bu heyecanlı günün en iyi alternatiflerinden olabilir.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20  dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 3/4 bardak un

  • 3/4 bardak süt

  • 1 yumurta

  • Kaşar peyniri

  • Sucuk

  • Damak tadınıza göre biber çeşidi

  • Mısır

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz

Yapılışı:

1. Un, kabartma tozu ve kekiği bir kapta karıştırın. İçine süt, yumurta ve tuz ekleyin.

2. Kaşarı rendeleyip bir kısmını arayın.

3. Ayırdığınız kısım dışında kalan peyniri sucuk, biber ve mısır ile karıştırın. 

4. Muffin kalıplarınının yarısına kadar hazırladığınız karışımı dökün ve üzerine ayırdığınız kaşardan serpin.

5. Muffin kaplarını cihaz sepetine alın ve pişirin.

Maç gecesinin yeni gözdesi bu muffin pizza olacak! 🍕

10. Havuç ve Peynirli Toplar

10. Havuç ve Peynirli Toplar

'Peki ya formuna dikkat edenler?' dediğinizi duyar gibi olduk ve herkesin kalori hesabı yapmadan yiyebileceği o leziz tarifi bulduk.

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi:10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 100 gram kavuzlu buğday unu

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 50 gram margarin

  • 1 orta boy yumurta

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam öğütülmüş karabiber

  • 40 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

Yapılışı:

1. Havuçları soyup yıkadıktan sonra rendeleyin.

2. Rendelenmiş havuç, susam, un, hardal, yumuşatılmış margarin, yumurta, tuz ve karabiberi bir kasede iyice karıştırın. 

3. Üzerine rende Gouda peyniri ekleyerek tekrar karıştırın.

4. Hazırlanan karışımdan ufak parçalar alıp minik toplar yapın. Bu sırada hamurun yapışmaması için ellerinizi ıslatın.

5. Tüm karışımı tüketene kadar bu şekilde toplar hazırlamaya devam edin. Toplamda yaklaşık 16 top elde etmeniz gerekli.

6. Topları Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinden küçük alana rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bu şekilde belirtilen ayarda çalıştırın.

7. Hazır olunca dışarı alın ve servise geçin!

Bu çıtır topların yanına yukarıdaki tariflerden birini aynı anda yapmayı da unutmayın! ❤️

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