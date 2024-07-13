Futbolseverler Buraya: Akşam Maç İzlerken “Ne Yesem?” Derdine Son Verdirecek 10 Tarif

Herkes patates kızartması yapabilir ama ona maça yakışır bir görünüm kazandırmak isterseniz, sizin tarifiniz burada!

Hazırlama Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

1 adet patates

1 tutam tuz ve diğer baharatlar

1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. İlk önce patatesin kabuğunu soyun ve soyduğunuz patatesi ince ince dilimleyin. Bu adımda dilimleyiciniz varsa onu da kullanabilirsiniz.

2. Patatesleri, kararmaması için 15-20 dakika su ve tuz dolu bir kapta bekletin.

3. Tarif için ufak çöp şişlere ihtiyacınız olacak. Elinizdeki çöp şişler büyükse cihazın haznesine sığacak şekilde küçültün ancak 6 litrelik büyük hazne size fazla zorluk çıkarmayacaktır. 😎

4. Çöp şişleri de suya koyun ve birkaç dakika bekletin. Bu sayede yanmasını önlersini. Sonrasında patatesleri çöp şişlere geçirmeye başlayın.

5. Şişe geçirilen patatesleri cihaza yerleştirdikten sonra yağlayın. Cihazı 180 derecede çalıştırın ve yaklaşık 4-5 dakika pişirin. Bu süre sonunda hazneyi açarak patatesleri karıştırıp, tekrar pişirmeye devam edin.

6. 8 dakika sonunda patatesleri dışarı alın ve ketçap, mayonez veya diğer soslarla birlikte servis edin.

Hazırlaması da yemesi de keyifli olan bu tarif neredeyse hiç yağ gerektirmeyecek. Çünkü cihazın özel havayla pişirme teknolojisi devreye girecek ve sadece bir kaşık yağ ile çıtır çıtır patatesler yapmanızı sağlayacak! 😎