Futbolseverler Buraya: Akşam Maç İzlerken “Ne Yesem?” Derdine Son Verdirecek 10 Tarif
Futbolseverler Buraya: Akşam Maç İzlerken “Ne Yesem?” Derdine Son Verdirecek 10 Tarif
Euro 2024 için nefesler tutulmuş heyecan katlanmışken keyfi daha da artırmanın tek yolu, masadaki enfes atıştırmalıkların tadına bakmaktır. Maç gecesine yakışan ve en az maç kadar hatırlanan tarifler için menünüzde bu önerilerden birkaçına mutlaka yer vermelisiniz! 😉
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1. Atıştırmalık Nohut
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2. Falafel
3. Mozarella Çubukları
4. Çıtır Tavuk Dilimleri
5. Rulo Cips Patates
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