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Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın Golcülerini Öve Öve Bitiremedi!

Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın Golcülerini Öve Öve Bitiremedi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 10:29

Youtube NEO Spor'da futbol karşılaşmalarını değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın ileri uçtaki etkinliğinin eşi benzeri olmadığını dile getirdi. Çelikler, bu seviyede bir rotasyonun dünyadaki hiçbir takımda bulunmadığını vurguladı.

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PAOK engeli üç golle geçildi.

PAOK engeli üç golle geçildi.

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray, lig formatıyla başlayan Avrupa arenasındaki ilk maçında PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Geceye Osimhen - Icardi değişikliği damga vurdu.

Geceye Osimhen - Icardi değişikliği damga vurdu.

90+5'te maçın skorunu belirleyen golü atan Icardi'nin 78'de Osimhen'in yerine girmesi, mücadelenin önüne geçti.

Serdar Ali Çelikler, "dünyanın en iyisi" dedi.

Serdar Ali Çelikler, "dünyanın en iyisi" dedi.

Maçın ardından Youtube NEO Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Çelikler, sarı-kırmızılıların forvet hattına dair ' 9 numarada dünyanın en iyi rotasyonu Galatasaray’da. Nokta 9 numarada bütün dünyada daha iyi rotasyon yok.' ifadelerini kullandı.

Çelikler'in sözleri 👇

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