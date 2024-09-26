Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın Golcülerini Öve Öve Bitiremedi!

Youtube NEO Spor'da futbol karşılaşmalarını değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın ileri uçtaki etkinliğinin eşi benzeri olmadığını dile getirdi. Çelikler, bu seviyede bir rotasyonun dünyadaki hiçbir takımda bulunmadığını vurguladı.