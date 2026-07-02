Friedrich Nietzsche Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Felsefe tarihinin en sıra dışı isimlerinden Friedrich Nietzsche, hem düşünceleriyle hem de yaşamı boyunca sanata ve özellikle müziğe duyduğu tutkuyla dikkat çekiyordu. Peki ya bugün yaşasaydı ve bir Spotify hesabı olsaydı? Güç istencinden varoluş sancılarına, bireysellikten başkaldırıya uzanan fikirlerini hangi şarkılarla beslerdi? Kafa yakan düşüncelerle kulaklara şölen yaşatacak bu hayali çalma listesinde Nietzsche'nin ruhuna dokunabilecek şarkıları bir araya getirdik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
David Bowie - Heroes
Queen - Bohemian Rhapsody
R.E.M. - It's the End of the World
The Doors - Riders on the Storm
Johnny Cash - Ring of Fire
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depeche Mode - Personal Jesus
Ludwig van Beethoven - Senfoni No. 9
Rammstein - Sonne
Muse - Uprising
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın