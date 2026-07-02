Friedrich Nietzsche Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Bir şarkı mı, mini opera mı, yoksa müzikal bir varoluş krizi mi? Nietzsche büyük ihtimalle üçüncü seçeneği işaretlerdi. Eserin sürekli biçim değiştirmesi onun düzenli ve güvenli sistemlere duyduğu şüpheyi hatırlatıyor. İlginç olan şu ki Freddie Mercury şarkının gerçek anlamını hiçbir zaman açıklamadı. Tam da Nietzsche'nin sevdiği türden bir gizem.