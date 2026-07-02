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Friedrich Nietzsche Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

etiket Friedrich Nietzsche Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 20:01
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Felsefe tarihinin en sıra dışı isimlerinden Friedrich Nietzsche, hem düşünceleriyle hem de yaşamı boyunca sanata ve özellikle müziğe duyduğu tutkuyla dikkat çekiyordu. Peki ya bugün yaşasaydı ve bir Spotify hesabı olsaydı? Güç istencinden varoluş sancılarına, bireysellikten başkaldırıya uzanan fikirlerini hangi şarkılarla beslerdi? Kafa yakan düşüncelerle kulaklara şölen yaşatacak bu hayali çalma listesinde Nietzsche'nin ruhuna dokunabilecek şarkıları bir araya getirdik!

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David Bowie - Heroes

Nietzsche, insanın kendini aşma fikrini yıllarca anlattı. Heroes ise sıradan insanların bile kısa bir anlığına kahraman olabileceğini fısıldıyor. Bowie'nin Berlin Duvarı yakınlarında yaşanan gerçek bir aşktan ilham aldığı söylenir. Üstinsan fikriyle birebir örtüşmese de insanın kendi sınırlarını zorlaması konusunda Nietzsche'nin gönlünü fethedebilirdi.

Queen - Bohemian Rhapsody

Bir şarkı mı, mini opera mı, yoksa müzikal bir varoluş krizi mi? Nietzsche büyük ihtimalle üçüncü seçeneği işaretlerdi. Eserin sürekli biçim değiştirmesi onun düzenli ve güvenli sistemlere duyduğu şüpheyi hatırlatıyor. İlginç olan şu ki Freddie Mercury şarkının gerçek anlamını hiçbir zaman açıklamadı. Tam da Nietzsche'nin sevdiği türden bir gizem.

R.E.M. - It's the End of the World

Eski dünyanın sonunun geldiğini söyleyen Nietzsche için bildiğimiz anlamda dünyanın sonu harika bir alternatif. Şarkının aşırı hızlı ve tekerleme benzeri sözleri, solistin gördüğü garip bir rüyadaki karakterlerin isimlerinden oluşuyor. Dinleyiciler yıllarca şarkının sözlerini ezberlemek için büyük çaba sarf etmiş ve bu durum parçayı bir efsane yapmış. Filozofumuz eski dünyanın yıkılışını bu hızlı tempoyla keyif içinde izlerdi.

The Doors - Riders on the Storm

Jim Morrison zaten birçok kişi tarafından rock müziğin Nietzsche'si olarak görülüyor. Şarkı ise yaşamın belirsizliği ve ölüm fikri etrafında dolaşıyor. Arka plandaki yağmur sesleri gerçekten stüdyoda kaydedilmiş efektlerle oluşturulmuş. Nietzsche bu parçayı gece yürüyüşlerinde dinleyip birkaç aforizma yazabilirdi.

Johnny Cash - Ring of Fire

Ebedi dönüş fikrine kafayı takan ve hayatın sürekli aynı döngüde döneceğini söyleyen birine ateş çemberi şarkısı çok yakışırdı. Bu ünlü eseri aslında şarkıcının eşi, o dönemdeki zorlu aşklarını ve karmaşık hislerini anlatmak için yazmış. Şarkının en büyük özelliği olan pirinç üflemeli çalgı sesleri, sanatçının rüyasında gördüğü bir melodiden esinlenerek müziğe eklenmiş. Düşünürümüz her şeyin başa saracağını bildiği bu dünyada, bu ateşli ritimle döngüyü kabullenirdi.

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Depeche Mode - Personal Jesus

Nietzsche'nin en ünlü sözlerinden biri Tanrı öldüdür. Bu nedenle Personal Jesus listede olmayı sonuna kadar hak ediyor. Şarkı aslında insanların kendilerine rehber olacak bir figür arayışını anlatıyor.

Ludwig van Beethoven - Senfoni No. 9

Nietzsche gençlik yıllarında Beethoven'a büyük hayranlık duyuyordu. Özellikle Dokuzuncu Senfoni onun için insan ruhunun sınırlarını zorlayan eserlerden biriydi. Beethoven ise bu eserini yazdığında neredeyse tamamen işitme yetisini kaybetmişti. Nietzsche için bu, insan iradesinin en etkileyici örneklerinden biri sayılırdı.

Rammstein - Sonne

Güç, irade ve ihtişam denince Nietzsche'nin kulakları hemen dikilirdi. Sonne ilk başta bir boksör için giriş müziği olarak tasarlanmıştı. Sert ritmi ve görkemli yapısıyla insanı ayağa kaldırıyor.

Muse - Uprising

Otoriteye karşı çıkmak ve kendi değerlerini yaratmak Nietzsche'nin temel fikirlerinden biri. Uprising tam olarak bu ruhu taşıyor. Grup üyeleri şarkıyı yazarken siyasi ve ekonomik krizlerden etkilenmişti. Sonuç olarak ortaya stadyumları ayağa kaldıran bir başkaldırı şaheseri çıktı.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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