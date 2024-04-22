Fransızcayı Yeniden Sevdirecek Fréro Delavega ve 12 Eşsiz Şarkısı
Fransızcayı Yeniden Sevdirecek Fréro Delavega ve 12 Eşsiz Şarkısı
Fréro Delavega ve şarkılarını dinlediğiniz anda Fransızcaya olan aşkınız yeniden alevlenecek. Hazırsanız müziğin sesini biraz açın, unutulma bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Ton visage
2. Le coeur éléphant
3. Printemps Éternel
4. Autour de moi
5. À l'équilibre
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6. Na Bahia
7. Nous Deux
8. Un petit peu de toi
9. Le coeur éléphant
10. Le chant des sirènes
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11. Rêveur Forêveur
12. Souvenirs De Demain
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