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Fransızcayı Yeniden Sevdirecek Fréro Delavega ve 12 Eşsiz Şarkısı

etiket Fransızcayı Yeniden Sevdirecek Fréro Delavega ve 12 Eşsiz Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 19:06

Fréro Delavega ve şarkılarını dinlediğiniz anda Fransızcaya olan aşkınız yeniden alevlenecek. Hazırsanız müziğin sesini biraz açın, unutulma bir yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Ton visage

2. Le coeur éléphant

3. Printemps Éternel

4. Autour de moi

5. À l'équilibre

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6. Na Bahia

7. Nous Deux

8. Un petit peu de toi

9. Le coeur éléphant

10. Le chant des sirènes

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11. Rêveur Forêveur

12. Souvenirs De Demain

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