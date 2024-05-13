Fransızca'ya Aşık Olmanızı Sağlayacak 13 La Femme Parçası
Fransızca'ya Aşık Olmanızı Sağlayacak 13 La Femme Parçası
Fransızca zaten aşk dolu bir dil ama güzel şarkılarla çok daha mükemmel oluyor. Dinledikçe Fransızca öğrenmek isteyeceğiniz, şarkılarını da ayrı seveceğiniz bir keşfimiz var: La Femme!
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1. Elle ne t'aime pas
2. Tatiana
3. Sur La Planche
4. Où va le monde
5. Si Un Jour
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6. Sacatela
7. It's Time To Wake Up
8. Y tu te vas
9. Contaminado
10. Mycose
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