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Fransızca'ya Aşık Olmanızı Sağlayacak 13 La Femme Parçası

etiket Fransızca'ya Aşık Olmanızı Sağlayacak 13 La Femme Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 18:10

Fransızca zaten aşk dolu bir dil ama güzel şarkılarla çok daha mükemmel oluyor. Dinledikçe Fransızca öğrenmek isteyeceğiniz, şarkılarını da ayrı seveceğiniz bir keşfimiz var: La Femme!

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1. Elle ne t'aime pas

2. Tatiana

3. Sur La Planche

4. Où va le monde

5. Si Un Jour

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6. Sacatela

7. It's Time To Wake Up

8. Y tu te vas

9. Contaminado

10. Mycose

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11. Télégraphe

12. Françoise

13. L'hawaïenne

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