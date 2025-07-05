Fransız Bilim İnsanları Sadece Bir Kadında Görülen Yepyeni Bir Kan Grubu Keşfetti
Kan gruplarının hala keşfedilmeyi bekleyen gizemleri olduğu ortaya çıktı. Fransız bilim insanları, dünyada yalnızca bir kadında görülen yeni bir kan grubu buldu. Bu keşif kan bilimi için oldukça büyük bir gelişme olarak kabul edildi. “Gwada negatif” adı verilen bu özel kan grubu Guadeloupe adasından gelen kadına ait. Üstelik bilim insanlarına göre şu an dünyada yalnızca kendisiyle uyumlu.
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Her şey 2011 yılında Paris'te yaşayan 54 yaşındaki bir kadının rutin ameliyat öncesi testlerinde başladı.
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Yeni keşfedilen kan grubuna "Gwada negatif" ismi verildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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