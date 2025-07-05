Fransız Bilim İnsanları Sadece Bir Kadında Görülen Yepyeni Bir Kan Grubu Keşfetti

Kadının kanında çok sıra dışı bir antikor tespit edildi. O dönemki bilimsel imkânlar bu garip sonucu açıklamak için yetersizdi. Uzun yıllar boyunca bu kan örneği bekletildi ve dosya neredeyse rafa kaldırıldı. Ancak teknoloji ilerledikçe yeniden inceleme fırsatı doğdu.

2019 yılında bilim insanları bu gizemi çözmek için yüksek hızlı DNA dizileme yöntemini kullandı. Bu teknik sayesinde kan hücrelerindeki farklılıklar daha net görülebildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kadının PIGZ isimli geninde bir mutasyon olduğu belirlendi. Mutasyon, kan hücrelerinin yüzeyindeki proteinlerin nasıl yerleştiğini değiştiriyordu ve daha önce bilinen hiçbir kan grubuna uymuyordu.