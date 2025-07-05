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Fransız Bilim İnsanları Sadece Bir Kadında Görülen Yepyeni Bir Kan Grubu Keşfetti

Fransız Bilim İnsanları Sadece Bir Kadında Görülen Yepyeni Bir Kan Grubu Keşfetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.07.2025 - 10:11

Kan gruplarının hala keşfedilmeyi bekleyen gizemleri olduğu ortaya çıktı. Fransız bilim insanları, dünyada yalnızca bir kadında görülen yeni bir kan grubu buldu. Bu keşif kan bilimi için oldukça büyük bir gelişme olarak kabul edildi. “Gwada negatif” adı verilen bu özel kan grubu Guadeloupe adasından gelen kadına ait. Üstelik bilim insanlarına göre şu an dünyada yalnızca kendisiyle uyumlu.

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Her şey 2011 yılında Paris'te yaşayan 54 yaşındaki bir kadının rutin ameliyat öncesi testlerinde başladı.

Her şey 2011 yılında Paris'te yaşayan 54 yaşındaki bir kadının rutin ameliyat öncesi testlerinde başladı.

Kadının kanında çok sıra dışı bir antikor tespit edildi. O dönemki bilimsel imkânlar bu garip sonucu açıklamak için yetersizdi. Uzun yıllar boyunca bu kan örneği bekletildi ve dosya neredeyse rafa kaldırıldı. Ancak teknoloji ilerledikçe yeniden inceleme fırsatı doğdu.

2019 yılında bilim insanları bu gizemi çözmek için yüksek hızlı DNA dizileme yöntemini kullandı. Bu teknik sayesinde kan hücrelerindeki farklılıklar daha net görülebildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kadının PIGZ isimli geninde bir mutasyon olduğu belirlendi. Mutasyon, kan hücrelerinin yüzeyindeki proteinlerin nasıl yerleştiğini değiştiriyordu ve daha önce bilinen hiçbir kan grubuna uymuyordu.

Yeni keşfedilen kan grubuna "Gwada negatif" ismi verildi.

Yeni keşfedilen kan grubuna "Gwada negatif" ismi verildi.

“Gwada”, kadının memleketi olan Guadeloupe adasının yerel ismi. Bilim insanları bu ismin hem anlamlı hem de farklı dillerde kolay söylenebilir olduğunu belirtti. Bu kan grubunun en ilginç özelliği ise, kadının yalnızca kendisinden kan alabiliyor olması. Yani dünyada şu anda yalnızca kendisiyle kan uyumu var.

Çoğu insan kan grubunu sadece A, B, AB veya O olarak bilir. Ancak aslında dünya genelinde onlarca farklı kan grubu sistemi var. Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği (ISBT) bugüne kadar 47 farklı kan grubu sistemini kabul etmişti. 'Gwada negatif' ile bu sayı 48'e çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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