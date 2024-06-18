Fransa-Hollanda-Kenya İhtimali Var: Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlar'da 2. Torbada Şansı Daha mı Yüksek?

VNL'de haftalık maçları tamamlayan Filenin Sultanları, Çin ve Brezilya mağlubiyetlerinden sonra çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Peş peşe iki mağlubiyet sonrasında Olimpiyatlar için 1. torba şansını kaybeden Filenin Sultanları'nın eşleşme ihtimalinin olduğu takımlar ise şöyle: