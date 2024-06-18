Fransa-Hollanda-Kenya İhtimali Var: Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlar'da 2. Torbada Şansı Daha mı Yüksek?
Fransa-Hollanda-Kenya İhtimali Var: Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlar'da 2. Torbada Şansı Daha mı Yüksek?
VNL'de haftalık maçları tamamlayan Filenin Sultanları, Çin ve Brezilya mağlubiyetlerinden sonra çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Peş peşe iki mağlubiyet sonrasında Olimpiyatlar için 1. torba şansını kaybeden Filenin Sultanları'nın eşleşme ihtimalinin olduğu takımlar ise şöyle:
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1. torbada Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapacak olan ve bu yıl ilk defa VNL'de boy gösteren Fransa, Türkiye galibiyetinden sonra dünya sıralamasında ilk sıraya çıkan Brezilya ve her daim üst sıraların gediklisi İtalya var.
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İkinci torbada biz, 2023 öncesi belalımız Polonya ve Olimpiyatlar'ın her daim en güçlülerinden ABD var. Bu da demek oluyor ki ABD ve Polonya ile aynı torbada olmamız nedeniyle onlarla bir araya en azından ilk etapta gelmeyeceğiz.
Üçüncü torbada bize az biraz ters gelen oyunlarıyla Çin ve Japonya var. Her iki takıma karşı da maçlarımız zorlu geçiyor çünkü her iki takım da defansta büyük becerilere sahip. Üçüncü torbadaki diğer takım ise Kanada'yı yenerek son anda Olimpiyat biletini kazanan Hollanda.
4. torbada ise Dominik Cumhuriyeti ve Kenya haricinde sürpriz bir şekilde Sırbistan var. Malum, Giovanni Guidetti, VNL'e as kadro yerine yedek kadroyla gitmeyi seçince Sırbistan da tüm gücünü Olimpiyatlar'a sakladı fakat genel sıralamada puan kaybederek 4. torbaya kadar geriledi.
Tablo ortada. İlk torbadan Fransa, üçüncü torbadan Hollanda ve dördüncü torbadan Kenya'yı seçmek müthiş bir avantaj ilk etap için. Eğer son anda 2. torbaya gerilemeseydik Fransa gibi görece zayıf bir rakibi seçme ihtimalimiz ortadan kalkacaktı. Dolayısıyla şaşırtıcı bir şekilde aslında Brezilya mağlubiyeti bize yaramış durumda.
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Ancak bir önceki Olimpiyatlar'da Güney Kore karşımıza çıkınca çok umutlanmış ve şok bir mağlubiyet sonrasında büyük bir üzüntü yaşamıştık. Bir de üzerine geçen yıl VNL'de dezavantajlı yoldan en zorlu rakipleri teker teker geçerek şampiyon olmamızı hatırladığımızda, aslında kolay rakibin olmadığını, zorlu yollardan geçmenin daha büyük bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz.
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Brezilya, Japonya, Sırbistan'la aynı grupta olabiliriz.