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Fransa'daki Market Saldırısı Türkiye'yi de Tehdit Ediyor: Büyük Zincirlerin Soğuk Zinciri Potansiyel Hedef

Fransa'daki Market Saldırısı Türkiye'yi de Tehdit Ediyor: Büyük Zincirlerin Soğuk Zinciri Potansiyel Hedef

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 08:27
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Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemlerine yapılan siber saldırı ve Hollanda'da Albert Heijn'in dağıtım merkezlerini durduran güvenlik olayı, gıda zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Türkiye Gazetesi'nin değerlendirmesine göre Türkiye'de de gıda üretimi, depolanması ve taşınması giderek dijital kontrol sistemlerine bağlanıyor; zayıf güvenlik ya da korumasız uzaktan erişim, benzer bir saldırının kapısını aralayabilir.

[Türkiye Gazetesi]

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Fransa'da soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edildi, Hollanda'da Albert Heijn'in dağıtım merkezleri durdu.

Fransa'da soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edildi, Hollanda'da Albert Heijn'in dağıtım merkezleri durdu.

Fransa'da 11 Ekim Pazar gecesinden itibaren yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri bozuldu. AFP'ye göre saldırganlar sistemlerde uzaktan zorunlu buz çözme işlemini tetikledi; buzdolapları ve dondurucuların sıcaklığı hızla yükseldi, bazı mağazalarda taze ve dondurulmuş ürünlerin tamamı çöpe gitti.

Hollanda'da ise ülkenin en büyük zinciri Albert Heijn aynı gün bir 'siber güvenlik olayı' yaşadığını duyurdu. Şirket web sitesi, mobil uygulama ve müşteri hizmetleri dahil birçok sistemi önlem olarak kapattı, online teslimat durdu.

Türkiye Gazetesi'ne göre asıl risk, Türkiye'de üretim, depolama ve taşımanın giderek dijital sistemlere bağlanması.

Türkiye Gazetesi'ne göre asıl risk, Türkiye'de üretim, depolama ve taşımanın giderek dijital sistemlere bağlanması.

Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan değerlendirmeye göre Türkiye'de gıda üretimi, depolama ve taşıma faaliyetleri giderek daha fazla dijital kontrol sistemine dayanıyor. Yazıda, bu sistemlerin güvenliği zayıfsa ya da uzaktan erişim noktaları korumasızsa saldırganların operasyonları aksatabileceği vurgulanıyor.

Riskin yalnızca Avrupa'ya özgü olmadığı da ortada. Fransa'daki saldırıda kullanıldığı belirtilen açık, Danfoss'a göre yazılım ve güvenlik güncellemesi almayan eski ürünlerden kaynaklanıyor; şirket AK-SM800 ve AK-SC355 soğutma regülatörlerinin etkilendiğini açıkladı.

Soğutma sistemini ele geçiren saldırgan sıcaklık ayarlarını değiştirebilir, alarmları devre dışı bırakabilir.

Soğutma sistemini ele geçiren saldırgan sıcaklık ayarlarını değiştirebilir, alarmları devre dışı bırakabilir.

Soğutma sistemlerinin kontrolünü eline geçiren saldırgan sıcaklık ayarlarını değiştirebilir ve alarmları devre dışı bırakabilir. Sonuç, et, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdanın fark edilmeden bozulması olur.

Fransa'da bu senaryonun bir versiyonu yaşandı: sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı bildirildi, bazı bölgelerde yangınlar çıktı. AFP'ye göre Intermarché ve Netto markalı en az 300 mağaza ile Coopérative U'nun 100'den fazla mağazası etkilendi. Coopérative U'nun CEO'su Dominique Schelcher saldırıyı 'eşi görülmemiş' ve 'kabul edilemez' diye niteledi.

Fabrikadan depoya her halka risk altında: otomasyon durabilir, soğuk hava depoları ve frigorifik taşıma etkilenebilir.

Fabrikadan depoya her halka risk altında: otomasyon durabilir, soğuk hava depoları ve frigorifik taşıma etkilenebilir.

Fabrika otomasyonu durabilir, soğuk hava depoları ve frigorifik taşıma araçlarındaki sistemler de ele geçirilebilir. Üstelik dijital izlenebilirlik kayıtları değiştirilir ya da silinirse, hangi ürünün nerede olduğunu bulmak ve gerekirse geri çağırmak zorlaşır.

Hollanda'daki tablo bu açıdan dikkat çekiyor: Albert Heijn CEO'su Margaret Versteden-van Duijn NOS'a bazı dağıtım merkezlerinde işin tamamen durduğunu söyledi, sistemlerin ne zaman normale döneceğini açıklayamadı. Şirket özellikle taze ürünlerde boş raf yaşanabileceği uyarısı yaptı; mağazalar açık, kasalar çalışıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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