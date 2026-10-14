Fransa'daki Market Saldırısı Türkiye'yi de Tehdit Ediyor: Büyük Zincirlerin Soğuk Zinciri Potansiyel Hedef

Fransa'da 11 Ekim Pazar gecesinden itibaren yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri bozuldu. AFP'ye göre saldırganlar sistemlerde uzaktan zorunlu buz çözme işlemini tetikledi; buzdolapları ve dondurucuların sıcaklığı hızla yükseldi, bazı mağazalarda taze ve dondurulmuş ürünlerin tamamı çöpe gitti.

Hollanda'da ise ülkenin en büyük zinciri Albert Heijn aynı gün bir 'siber güvenlik olayı' yaşadığını duyurdu. Şirket web sitesi, mobil uygulama ve müşteri hizmetleri dahil birçok sistemi önlem olarak kapattı, online teslimat durdu.