Fransa'daki Market Saldırısı Türkiye'yi de Tehdit Ediyor: Büyük Zincirlerin Soğuk Zinciri Potansiyel Hedef
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemlerine yapılan siber saldırı ve Hollanda'da Albert Heijn'in dağıtım merkezlerini durduran güvenlik olayı, gıda zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Türkiye Gazetesi'nin değerlendirmesine göre Türkiye'de de gıda üretimi, depolanması ve taşınması giderek dijital kontrol sistemlerine bağlanıyor; zayıf güvenlik ya da korumasız uzaktan erişim, benzer bir saldırının kapısını aralayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'da soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edildi, Hollanda'da Albert Heijn'in dağıtım merkezleri durdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Gazetesi'ne göre asıl risk, Türkiye'de üretim, depolama ve taşımanın giderek dijital sistemlere bağlanması.
Soğutma sistemini ele geçiren saldırgan sıcaklık ayarlarını değiştirebilir, alarmları devre dışı bırakabilir.
Fabrikadan depoya her halka risk altında: otomasyon durabilir, soğuk hava depoları ve frigorifik taşıma etkilenebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın