Fortnite'ta Metal Ateşi! Metallica Fortnite Konseri ve Etkinlikleri Duyuruldu
Fortnite'ta Metal Ateşi! Metallica Fortnite Konseri ve Etkinlikleri Duyuruldu
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Fortnite'ın dillere destan etkinliklerini ve konserlerini artık duymayan yok.
Fortnite bu kez de metal müziğin ateşiyle yanacak zira efsaneler efsanesi Metallica Fortnite'a konuk olmaya hazırlanıyor!
Metallica hayranlarını bekleyen tek etkinlik şimdiden efsane olacağına şüphemizin olmadığı konser programı da değil.
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