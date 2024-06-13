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Fortnite'ta Metal Ateşi! Metallica Fortnite Konseri ve Etkinlikleri Duyuruldu

Fortnite'ta Metal Ateşi! Metallica Fortnite Konseri ve Etkinlikleri Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 13:23

Metal müziğin ateşi Fortnite'ı sarmaya hazırlanıyor zira efsaneler efsanesi Metallica Fortnite'taki konseri ile yeri göğü inletmeye geliyor!

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Fortnite'ın dillere destan etkinliklerini ve konserlerini artık duymayan yok.

Fortnite'ın dillere destan etkinliklerini ve konserlerini artık duymayan yok.

Oyun içerisinde oyuncuları dünyaca ünlü isimlerin konserleri, film gösterimleri ve daha pek çok çılgın etkinlik ile karşılayan Fortnite'ın işbirlikleri ne yalan söyleyelim çıtayı her seferinde daha da yükseğe koymayı başarıyor.

Fortnite bu kez de metal müziğin ateşiyle yanacak zira efsaneler efsanesi Metallica Fortnite'a konuk olmaya hazırlanıyor!

Metallica hayranlarını bekleyen tek etkinlik şimdiden efsane olacağına şüphemizin olmadığı konser programı da değil.

Metallica hayranlarını bekleyen tek etkinlik şimdiden efsane olacağına şüphemizin olmadığı konser programı da değil.

Grup üyelerinin oyun içi görünümleri, yepyeni silahlar, farklı oyun modları için kozmetikler ve Festival Sahnesi'nde kullanabileceğiniz efsane şarkılara ek olarak çok daha fazlası işbirliği kapsamında oyuna eklenecekler arasında.

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