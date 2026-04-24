Formula 1 Yeniden İstanbul’da! Resmi Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2026 - 09:40 Son Güncelleme: 24.04.2026 - 09:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programla, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak.

Türkiye'nin küresel spor arenasındaki yerini pekiştirecek olan program, İstanbul Park pistinin geleceği ve dev organizasyonun takvimi açısından kritik önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek lansman, Formula 1'in (F1) Türkiye'ye uzun vadeli dönüşünün resmi duyurusu niteliğini taşıyor. Toplantıda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen '2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme' hedefiyle ilgili atılan somut adımlar ele alınacak.

Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin de katılarak organizasyonun uluslararası boyutuna ve Türkiye ile yapılan stratejik iş birliğine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Tanıtım programında, yarışların İstanbul'un marka değerine yapacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmi için oluşturacağı milyar dolarlık katma değer üzerinde durulacak.

Özellikle 2026 yılından itibaren başlaması planlanan ve uzun yıllara yayılması hedeflenen yeni anlaşmanın, Türkiye'nin kamu diplomasisi ve spor vizyonundaki yeri vurgulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte ayrıca, İstanbul Park pistinde yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve F1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek 'yeşil etkinlik' projeleri hakkında da detaylı bilgi verilmesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç, motor sporları tutkunlarının yanı sıra küresel yatırımcıların da takibinde bulunuyor. Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
